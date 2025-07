Luis Fernando Tena: “No se admiten manzanas podridas en la Selección” y destaca la armonía en la Bicolor

Luis Fernando Tena ya es considerado uno de los técnicos más exitosos en la historia reciente de la Selección Nacional de Guatemala. Bajo su dirección, la Bicolor disputará este miércoles 2 de julio la semifinal de la Copa Oro 2025, una instancia a la que regresa después de 29 años.

Será en el Energizer Park, de San Luis, Misuri a partir de las 17:00 horas que la Bicolor se enfrente a Estados Unidos con el apoyo incondicional de la afición.

El estratega mexicano ha logrado clasificar a Guatemala a cuartos de final en dos ediciones consecutivas del torneo, algo sin precedentes. En esta edición, la Azul y Blanco superó a Canadá y ahora sueña con avanzar a la gran final del torneo de Concacaf.

Además, Tena mantiene a la Selección firme en la eliminatoria hacia el Mundial de 2026, fortaleciendo una ilusión nacional: clasificar por primera vez en la historia a una Copa del Mundo.

Una selección que necesitaba unión

En entrevista con Jorge Ramos y su Banda, Tena confesó que al llegar al país en 2021 encontró una Selección Nacional con problemas internos.

“Encontramos una Guatemala dispersa, jugadores no tan unidos ni comprometidos. Llegué y me dijeron que acá era: Guatemala contra Guatemala y tres jugadores que habían escapado de la concentración en la noche y regresaron al otro día”, reveló el técnico.

#CopaOro2025 | La prensa mexicana e internacional no tardó en reaccionar al triunfo de la Bicolor en la Copa Oro 2025. El técnico, Luis Fernando Tena, ha sido clave en el renacer de la Selección Nacional y los elogios no paran.

📰 Leé aquí qué dijeron 👉 https://t.co/sBB0ujIJR9 — Deportes_PL (@tododeportes_pl) June 30, 2025

Desde entonces, se trazó el objetivo de transformar al equipo, no solo en lo deportivo, sino también en lo humano. Comenzó una intensa búsqueda de talento tanto en Guatemala como en Estados Unidos y otras regiones, con el fin de construir un grupo sólido.

“Lo más importante en un técnico es elegir bien, escoger bien. Fuimos conociendo a los jugadores sobre todo como personas, que sean primero buenas personas, buenos profesionales y gente comprometida. Entonces poco a poco fuimos armando, fuimos escogiendo mejor”.

Un vestuario comprometido y renovado

La actual Selección está integrada por varios jugadores menores de 23 años, con perfiles comprometidos, serios y profesionales. Tena asegura que la armonía dentro del vestuario es una de las claves del buen momento del equipo.

“Cuidamos mucho la unión del grupo. El vestidor en armonía es algo muy importante para nosotros. No se admiten manzanas podridas, por muy bien que puedan jugar, si no cooperan en el ambiente, si no se ven realmente unidos, comprometidos, metidos en lo que es el propósito y el objetivo”.

¡¡¡¡ 𝗩𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗚𝗨𝗔𝗧𝗘 𝗤𝗨𝗘 𝗦𝗜 𝗦𝗘 𝗣𝗨𝗘𝗗𝗘 !!



- ꜰ ᴀ ᴍ ɪ ʟ ɪ ᴀ -

ᴏʙᴊᴇᴛɪᴠᴏ, ᴇʟ ᴘᴀꜱᴇ ᴀ ʟᴀ ꜰɪɴᴀʟ ᴅᴇ ᴄᴏᴘᴀ ᴏʀᴏ

ᴏʙᴊᴇᴛɪᴠᴏ, ʜᴀᴄᴇʀ ʙɪᴇɴ ʟᴀꜱ ᴄᴏꜱᴀꜱ

ᴏʙᴊᴇᴛɪᴠᴏ, ʜᴀᴄᴇʀ ʜɪꜱᴛᴏʀɪᴀ#VamosGuate #ModoSelección 💪💙🇬🇹⚽️ pic.twitter.com/vsWV0LjkOA — FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) July 2, 2025

Un sueño mundialista que no se pierde de vista

Aunque este miércoles el enfoque estará en el crucial duelo de semifinal ante Estados Unidos, Tena subraya que el objetivo de llegar al Mundial sigue intacto.

“Imagínense ustedes qué objetivo tan fuerte y noble el que Guatemala califique por primera vez en su historia a una Copa del Mundo. Creo que es algo que no perdemos de vista”.

#JorgeRamosYSuBanda | Tremenda pregunta de Ricardo Mayorga a Luis Fernando Tena: ¿Qué Guatemala encontró y qué Guatemala Quiere tener?



Su respuesta es épica, ya que dejó al desnudo las situaciones que rodeaban a la "Bicolor".



1/2 pic.twitter.com/eiP20o00jX — Oscar Coronado (@Pepefutbol15) July 2, 2025

Con resultados históricos, una base sólida y un grupo comprometido, Luis Fernando Tena ha dado un nuevo rostro a la Selección Nacional de Guatemala.