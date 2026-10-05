Luis Fernando Tena prepara cambios y este sería el once titular de Guatemala ante Surinam

La Selección Nacional de Guatemala llega este lunes 5 de octubre a uno de los partidos más importantes de su participación en la Liga de Naciones de la Concacaf.

La Bicolor recibirá a Surinam en el estadio Manuel Felipe Carrera, en el cierre de la fase de grupos, con la obligación de conseguir una victoria que le permita avanzar a los cuartos de final y mantener vivo el camino hacia la Copa Oro 2027.

El escenario es conocido para ambos equipos y también representa una ventaja para Guatemala. La Bicolor nunca ha perdido como local frente a Surinam y, además, siempre ha conseguido imponerse cuando se han enfrentado en territorio guatemalteco. El antecedente más reciente en el Manuel Felipe Carrera se remonta a hace casi un año, cuando el combinado nacional derrotó 3-1 a los caribeños en el cierre de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

En aquella oportunidad, Óscar Santis, Darwin Lom y Olger Escobar fueron los encargados de marcar para Guatemala. Ahora, casi un año después, ambas selecciones vuelven a encontrarse en el mismo escenario, aunque esta vez con un objetivo diferente y mucho en juego.

Surinam llega como líder del grupo B con siete puntos, mientras Guatemala ocupa el tercer lugar con cuatro unidades. La diferencia obliga a la Bicolor a buscar los tres puntos para aspirar a avanzar a la siguiente ronda. Un empate dejaría al equipo de Luis Fernando Tena dependiendo de otros resultados y complicaría seriamente sus posibilidades.

Para este trascendental encuentro, Tena prepara algunas modificaciones en su alineación. A falta de la confirmación oficial, todo apunta a que Nicholas Hagen recuperará la titularidad en la portería después de haber cedido su lugar a Kenderson Navarro durante el partido disputado en Paramaribo.

Otra de las novedades podría estar en el mediocampo, donde Antonio López es considerado para regresar al equipo estelar. En ataque, Darwin Lom volverá después de cumplir un partido de suspensión y apunta a formar nuevamente dupla con Rubio Méndez Rubín, quien se perdió el compromiso anterior debido a molestias musculares.

La principal ausencia será Óscar Santis. El atacante se encuentra en recuperación por la lesión muscular que sufrió durante el partido contra El Salvador y no podrá estar en este duelo decisivo.

Guatemala sabe que no hay margen para especular. El boleto a los cuartos de final pasa por una victoria en casa, ante un rival que llega como líder y que buscará defender su posición.

Este es el posible once de la Bicolor

Portero

Nicholas Hagen

Defensas

Aarón Herrera

Nicolás Samayoa

Allen Yanes

José Morales

Volantes

Jorge Aparicio

José Rosales

Antonio López

William Fajardo

Delanteros