Luis Fernando Tena: “Queremos que la gente se sienta orgullosa de su selección más allá del resultado”

La Selección Nacional de Guatemala sufrió su primera derrota en la Copa Oro 2025, al caer por marcador de 1-0 ante Panamá en la segunda jornada del Grupo C, un resultado que complica su camino a los cuartos de final, pero que aún no sentencia su futuro. El equipo dirigido por Luis Fernando Tena tendrá que ganar sí o sí el próximo martes ante Guadalupe si quiere seguir con vida en el torneo.

Desde el inicio del encuentro, Panamá mostró superioridad en el manejo del balón, el ritmo de juego y la intensidad en las transiciones. Guatemala intentó contener el ímpetu canalero, pero fue superado en la mayoría de los duelos individuales. El gol del triunfo para los panameños llegó tras una jugada bien elaborada que rompió la resistencia defensiva chapina.

Luego del partido, el técnico Luis Fernando Tena fue claro y autocrítico en su análisis. “Panamá fue mejor que nosotros, ganaron con justicia”, señaló, reconociendo el dominio del rival, aunque también descartó que haya sido una actuación desastrosa. “No era tampoco para un 5-0. Nicholas tuvo buenas atajadas, pero tampoco nos pasaron por encima”.

A pesar del tropiezo, el entrenador mexicano se mostró esperanzado en que el equipo pueda reponerse: “Nos queda el partido del martes y estamos obligados a ganar. Hay mucho calor, humedad, y necesitamos recuperar al equipo física y mentalmente”. También anticipó que realizará algunas modificaciones por el desgaste físico y por jugadores que están al borde de la suspensión por acumulación de tarjetas.

Uno de los principales retos del partido fue el planteamiento táctico. Tena explicó que Guatemala intentó presionar alto desde el inicio, tal como lo hizo con éxito ante Jamaica, pero en esta ocasión no funcionó. “El desgaste fue mayor y no pudimos recuperar tan rápido el balón como queríamos. La recuperación más adelantada hoy no salió bien”.

El seleccionador también valoró el esfuerzo de sus jugadores. “Queremos que la gente se sienta orgullosa de su selección más allá del resultado. Nuestros jugadores no dejaron de luchar hasta el final”, afirmó, subrayando el compromiso del plantel con la camiseta nacional, a pesar de las dificultades.

Con este resultado, Panamá se coloca como líder del grupo con seis puntos, mientras que Guatemala se mantiene con tres, igual que Jamaica, que venció a Guadalupe. La última jornada será decisiva para definir qué dos selecciones avanzan a los cuartos de final.

Guatemala enfrentará a Guadalupe el próximo martes 24 de junio a las 17:00 horas con la obligación de ganar y esperar otros resultados. “Nada está decidido y todo puede pasar”, sentenció Tena, dejando claro que la lucha continúa y que el equipo chapín no ha perdido la fe en la clasificación.