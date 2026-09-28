Madelyn Ventura alcanza los 400 goles y hace historia con Xelajú MC

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Madelyn Ventura alcanza los 400 goles y hace historia con Xelajú MC

Desde sus primeros goles con Deportivo Xela hasta su paso por Europa, Ventura construyó una trayectoria que ahora alcanza los 400 tantos.

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La delantera quetzalteca posa con su camisola conmemorativa por los 400 goles junto al técnico Javier González. (Foto Prensa Libre: Xelajú MC Femenino).

La delantera quetzalteca posa con su camisola conmemorativa por los 400 goles junto al técnico Javier González. (Foto Prensa Libre: Xelajú MC Femenino).

Hay goles que deciden partidos y hay otros que quedan para siempre en la memoria. Madelyn Ventura acaba de escribir uno de esos capítulos que trascienden el resultado de un encuentro: la delantera guatemalteca alcanzó los 400 goles en su carrera profesional, una cifra que resume más de una década de esfuerzo, talento y pasión por el futbol.

El momento llegó con un escenario especial. Vestida de azul y blanco con Xelajú MC, el club que representa buena parte de su historia, Ventura apareció apenas a los seis minutos del partido frente a Huehuetecas para abrir el marcador. Las Superchivas terminaron imponiéndose 3-0, pero aquella anotación tuvo un significado mucho mayor.

El festejo fue el de una goleadora que encontró en el gol una manera de contar su propia historia.

Ventura comenzó su carrera en la temporada 2012-2013 con Deportivo Xela, equipo que años después se transformaría en Xelajú MC. Desde entonces, su nombre comenzó a hacerse habitual entre las máximas anotadoras del futbol femenino guatemalteco.

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En 2016 alcanzó 44 goles para convertirse en máxima goleadora del campeonato y un año después volvió a conquistar ese reconocimiento con 26 anotaciones. Ese rendimiento también la llevó a levantar el título de la Liga Nacional Femenina con Deportivo Xela en el Clausura 2017, tras vencer a Unifut en una final que marcó un antes y un después en su carrera.

“Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de estar haciendo historia con el equipo de mis amores, con este escudo de la tierra que vio nacer. Estoy muy feliz por estar aportando mi experiencia y goles al grupo y agradezco también a mi familia y a las personas que me han estado apoyando en mi carrera”, dijo Ventura.

Su talento la llevó posteriormente a cruzar fronteras. En el 2018 se convirtió en legionaria y llegó al futbol español para jugar con Zaragoza CFF, en la Segunda División femenina. Allí también dejó su sello, con actuaciones como el doblete conseguido frente a la filial del FC Barcelona.

El camino también la llevó de regreso a Guatemala y a vestir la camiseta de la Selección Nacional en distintos procesos. Ahora, años después de aquel comienzo con Deportivo Xela, Ventura vuelve a celebrar un número que parecía lejano: 400 goles.

ESCRITO POR:

Douglas Suruy

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con 14 años de experiencia. Reconocido por coberturas como el Mundial de Rusia 2018 y Colombia 2011 (Sub20).

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