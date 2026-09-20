Malacateco aprovecha dos expulsiones de Mixco y se impone 1-0 con gol de José Ochoa

Malacateco cerró la décima jornada con una victoria importante. Los toros vencieron 1-0 a Mixco en el estadio Santa Lucía en un partido donde las dos expulsiones de los chicharroneros en el primer tiempo fueron determinantes.

Al minuto 12 Jeshua Urizar recibió la roja directa por un codazo confirmado por el FVS. Al 28 Nicolás Martínez fue el segundo expulsado dejando a Mixco con solo nueve jugadores durante gran parte del encuentro.

Pese a la superioridad numérica Malacateco no encontró el gol en el primer tiempo. Kevin Moscoso fue la gran figura de Mixco con una atajada espectacular al minuto 62 cuando con ayuda del poste evitó el remate de Nelson Andrade.

PL / Deportivo Mixco

Ochoa apareció para definir el partido

Al minuto 56 José Ochoa remató con precisión al lado derecho de Moscoso para poner el 1-0 definitivo tras un balón suelto dentro del área en lo que fue el gol más importante de la noche.

Mixco solicitó revisión del FVS al minuto 69 por un posible penal pero el árbitro Orlando Alvarado descartó la infracción y mantuvo la ventaja de los Toros hasta el pitazo final.

Con esta victoria Malacateco suma 12 puntos en el Apertura 2026 y sigue sumando en la tabla de clasificación. Mixco sufre una derrota que complica su posición en la tabla. Los chicharroneros que terminaron con nueve jugadores deberán recuperarse rápidamente para no perder terreno en el torneo nacional.