Malacateco aprovecha dos expulsiones de Mixco y se impone 1-0 con gol de José Ochoa

Fútbol Nacional

Malacateco aprovecha dos expulsiones de Mixco y se impone 1-0 con gol de José Ochoa

Los toros dominaron con superioridad numérica durante gran parte del partido tras las expulsiones de Jeshua Urizar y Nicolás Martínez y encontraron el gol de la victoria con un remate de José Ochoa.

Alejandra Soto

|

time-clock

José Ochoa celebra el gol de la victoria de Malacateco sobre Mixco en el estadio Municipal Santa Lucía por la décima jornada del Torneo Apertura 2026. (Foto Prensa Libre: Deportivo Malacateco)

Malacateco cerró la décima jornada con una victoria importante. Los toros vencieron 1-0 a Mixco en el estadio Santa Lucía en un partido donde las dos expulsiones de los chicharroneros en el primer tiempo fueron determinantes.

Al minuto 12 Jeshua Urizar recibió la roja directa por un codazo confirmado por el FVS. Al 28 Nicolás Martínez fue el segundo expulsado dejando a Mixco con solo nueve jugadores durante gran parte del encuentro.

Pese a la superioridad numérica Malacateco no encontró el gol en el primer tiempo. Kevin Moscoso fue la gran figura de Mixco con una atajada espectacular al minuto 62 cuando con ayuda del poste evitó el remate de Nelson Andrade.

PL / Deportivo Mixco

LECTURAS RELACIONADAS

"No entienden lo que es vestir esa camisola": Machón y Paredes explotan ante la crisis de Comunicaciones

chevron-right

San Pedro rescata el empate 1-1 ante Cobán y sigue invicto como local en el Apertura 2026

chevron-right

Ochoa apareció para definir el partido

Al minuto 56 José Ochoa remató con precisión al lado derecho de Moscoso para poner el 1-0 definitivo tras un balón suelto dentro del área en lo que fue el gol más importante de la noche.

Mixco solicitó revisión del FVS al minuto 69 por un posible penal pero el árbitro Orlando Alvarado descartó la infracción y mantuvo la ventaja de los Toros hasta el pitazo final.

Con esta victoria Malacateco suma 12 puntos en el Apertura 2026 y sigue sumando en la tabla de clasificación. Mixco sufre una derrota que complica su posición en la tabla. Los chicharroneros que terminaron con nueve jugadores deberán recuperarse rápidamente para no perder terreno en el torneo nacional.

PL / Deportivo Malacateco

ESCRITO POR:

Alejandra Soto

Alejandra Soto

Lee más artículos de Alejandra Soto

ARCHIVADO EN:

Apertura 2026 Deportivo Malacateco Deportivo Mixco Futbol nacional Liga Nacional 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM