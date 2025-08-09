Malacateco da vuelta el marcador y triunfa 2 a 1 sobre Guastatoya

En la fecha 4 del Apertura, Malacateco derrotó 1-2 a Guastatoya, en el partido correspondiente a la fecha 4 del Apertura. Marlon Sequén había abierto el marcador para el conjunto anfitrión anotando tras una jugada a los 37 minutos del primer tiempo, pero la visita logró revertir la situación con dos goles de jugada de José Franco (1′ de la segunda mitad) y José Ortiz (37′ de la misma etapa).

El mejor jugador del partido fue José Ortiz. El atacante de Malacateco anotó 1 gol.

José Franco se destacó también en el estadio David Cordon Hichos. El atacante de Malacateco anotó 1 gol.

El técnico de Guastatoya, Ariel Sena, propuso una formación 3-4-3 con Rubén Escobar en el arco; Keyner Agustín, Ricardo Blanco y Herberth Morales en la línea defensiva; Dilan Palencia, Víctor Armas, Marlon Sequén y Denilson Sánchez en el medio; y Keyshwen Arboine, Hristopher Robles y Nelson García en el ataque.

Por su parte, el equipo de José Guadalupe Cruz salió a la cancha con un esquema 3-6-1 con Miguel Jiménez bajo los tres palos; Sergio Pérez, Irving Hernández y Víctor Torres en defensa; Gabino Vásquez, Kenneth Cerdas, Brayan Morales, José Ochoa, Kevin Ramírez y Ángel López en la mitad de cancha; y José Franco en la delantera.

Cristopher Corado fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio David Cordon Hichos.

El próximo partido de Guastatoya en el campeonato será como visitante ante Xelajú, mientras que Malacateco recibirá a Municipal.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 1 punto y se ubica en el décimo segundo puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 4 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo.

Cambios en Guastatoya

59′ 2T – Salió Herberth Morales por Yordin Hernández

65′ 2T – Salieron Hristopher Robles por Víctor Ávalos y Dilan Palencia por Kevyn Aguilar

79′ 2T – Salieron Keyshwen Arboine por Samuel Garrido y Nelson García por Yordi Aguilar

Amonestados en Guastatoya:

13′ 1T Marlon Sequén, 4′ 2T Herberth Morales, 33′ 2T Ricardo Blanco, 40′ 2T Yordin Hernández, 41′ 2T Samuel Garrido, 43′ 2T Yordi Aguilar y 47′ 2T Alejandro Cabral

Expulsados en Guastatoya:

21′ 2T Marlon Sequén (Roja por doble amarilla) y 47′ 2T Yordi Aguilar (Roja por doble amarilla)

Cambios en Malacateco

45′ 2T – Salieron Sergio Pérez por José Ortiz, Kenneth Cerdas por Diego Sánchez y Víctor Torres por Andy Soto

57′ 2T – Salió Diego Sánchez por Marlon Chun

72′ 2T – Salió Kevin Ramírez por Joshua Trigueño

Amonestado en Malacateco: