Malacateco derrotó 1-0 a Aurora FC

En el marco de la fecha 19 del Apertura, Malacateco hizo valer la localía con victoria ante Aurora FC en el Estadio Santa Lucía. Ángel López aportó la única anotación del partido cuando transcurría el minuto 40 del primer tiempo.

El delantero tomó posesión del balón y ejecutó un remate de cabeza que dejó sin respuesta al portero Liborio Sánchez Ledezma.

El desempeño Ángel López lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Malacateco mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

Miguel Jiménez fue otro de los jugadores destacados. El guardameta de Malacateco mostró su calidad.

El estratega de Malacateco, Roberto Montoya, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Miguel Jiménez en el arco; Vidal Paz, Víctor Torres, Carlos Pérez Ochoa y Andru Morales en la línea defensiva; Andy Soto, Brayan Morales y Frank De León en el medio; y José Ochoa, Ángel López y Byron Angulo en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Saúl Phillip salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Liborio Sánchez bajo los tres palos; Carlos Monterroso, Luis Cardona, Raúl Tobías y Emmanuel Almaraz en defensa; José Luis Vivas, Allan García, Jorge Batres, Jorge Ticurú y Juan Monterroso en la mitad de cancha; y Diego Ruiz en la delantera.

Julio Luna fue designado como el árbitro principal del encuentro en el Estadio Santa Lucía.

En la siguiente jornada Malacateco se enfrentará de visitante ante Cobán Imperial y Aurora FC disputará el juego de local frente a Xelajú.

Con este resultado, el anfitrión acumula 25 puntos a lo largo del certamen y ocupa el quinto puesto. Por su parte, la visita suma 33 unidades y se ubica en el cuarto lugar.

Cambios en Malacateco

56′ 2T – Salió Andy Soto por Joshua Trigueño

63′ 2T – Salió Byron Angulo por José Ortiz

77′ 2T – Salieron Ángel López por Kenneth Cerdas y José Ochoa por Gabino Vásquez

Amonestados en Malacateco:

19′ 1T Brayan Morales, 0′ 2T Andy Soto y 46′ 2T Víctor Torres

Cambios en Aurora FC

45′ 2T – Salieron Raúl Tobías por Eddie Ibargüen y Juan Monterroso por Jafet Soriano

71′ 2T – Salieron Diego Ruiz por Jorge Ortiz y Jorge Batres por Nicolas Lovato

84′ 2T – Salió Jorge Ticurú por Klisman García

Amonestado en Aurora FC: