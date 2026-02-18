Malacateco derrotó 1-0 a Xelajú

El partido por la fecha 7 del Clausura, terminó a favor del equipo local, que venció 1-0 a Xelajú en el estadio . Frank De León aportó la única anotación del partido cuando transcurría el minuto 45 del primer tiempo.

Aprovechando que supo controlar la pelota, el volante consiguió descolocar al portero contrario con su disparo.

El desempeño Frank De León lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Malacateco metió 1 gol.

Carlos Pérez Ochoa dejó su marca como un defensor crucial. El defensor de Malacateco fue importante .

El estratega de Malacateco, Roberto Montoya, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Miguel Jiménez en el arco; Brayan Morales, Andru Morales, Roberto Meneses y Carlos Pérez Ochoa en la línea defensiva; Andy Soto, Frank De León y Byron Angulo en el medio; y Joshua Trigueño, Nelson Andrade y Gerson Morales en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Roberto Hernández salieron al campo de juego con un esquema 4-3-3 con Rubén Silva bajo los tres palos; Manuel Romero, Widvin Tebalan, Javier González y Orlin Quiñónez en defensa; Antonio López, Juan Cardona y Raúl Calderón en la mitad de cancha; y Steven Cárdenas, Joffre Escobar y Derrikson Quirós en la delantera.

En la siguiente jornada Malacateco se enfrentará de local ante Achuapa y Xelajú disputará el juego de local frente a Mixco.

Con este resultado, el anfitrión acumula 10 puntos a lo largo del certamen y ocupa el sexto puesto. Por su parte, la visita suma 10 unidades y se ubica en el cuarto lugar.

Cambios en Malacateco

34′ 1T – Salió Carlos Pérez Ochoa por Víctor Torres

45′ 2T – Salieron Joshua Trigueño por Ángel López, Gerson Morales por José Ochoa y Orlin Quiñónez por Yilton Díaz

69′ 2T – Salió Nelson Andrade por Dilan Palencia

Amonestado en Malacateco:

45′ 1T Frank De León

Cambios en Xelajú

25′ 1T – Salió Rubén Silva por Nery Lobos

61′ 2T – Salieron Joffre Escobar por Yair Jaén y Frank De León por Kevin Ramírez

Amonestado en Xelajú: