Malacateco ganó 1-0 en la ida y queda con ventaja

Todo lo que dejó el duelo entre Malacateco y Aurora FC: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Apertura.

En el choque entre Malacateco y Aurora FC por la llave 2 del Apertura, el conjunto anfitrión logró en el Estadio Santa Lucía una estrecha victoria por 1 a 0. En el minuto 39 del primer tiempo, Byron Angulo aseguró la victoria para Malacateco.

Luego de tomar posesión de la pelota, el delantero desestabilizó al arquero Liborio Sánchez Ledezma con su tiro.

Byron Angulo fue la figura del partido. El delantero de Malacateco marcó 1 gol.

También fue importante Miguel Jiménez. El arquero de Malacateco fue fundamental.

El director técnico de Malacateco, Roberto Montoya, planteó una estrategia 4-4-2 con Miguel Jiménez en el arco; Vidal Paz, Víctor Torres, Carlos Pérez Ochoa y Andru Morales en la línea defensiva; Andy Soto, Brayan Morales, José Ochoa y Kevin Ramírez en el medio; y Byron Angulo y Ángel López en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Saúl Phillip se pararon con un esquema 4-5-1 con Liborio Sánchez bajo los tres palos; Carlos Monterroso, Luis Cardona, Jafet Soriano y Klisman García en defensa; José Luis Vivas, Allan García, Daniel Baján, Nicolas Lovato y Eddie Ibargüen en la mitad de cancha; y Diego Ruiz en la delantera.

El árbitro Kevin Cacao fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Con esta victoria, Malacateco llega confiado de cara a la revancha para clasificar a Semifinal. El partido de vuelta se jugará el próximo miércoles 10 de diciembre.

Cambios en Malacateco
  • 45′ 2T – Salió Andru Morales por Franklin Quinteros
  • 54′ 2T – Salió Kevin Ramírez por Roberto Meneses
  • 66′ 2T – Salió Vidal Paz por Joshua Trigueño
  • 81′ 2T – Salió Ángel López por Frank De León
  • 82′ 2T – Salió Byron Angulo por José Ortiz
Amonestado en Malacateco:
  • 34′ 1T Andru Morales

Cambios en Aurora FC
  • 43′ 1T – Salió Diego Ruiz por Jorge Ortiz
  • 76′ 2T – Salieron Nicolas Lovato por Jorge Batres y Eddie Ibargüen por Jorge Ticurú
  • 93′ 2T – Salió Allan García por Carlos Quan
  • 94′ 2T – Salió Daniel Baján por Víctor Urias
Amonestados en Aurora FC:
  • 40′ 1T Jafet Soriano, 12′ 2T Jorge Ortiz, 25′ 2T Allan García y 35′ 2T José Luis Vivas

