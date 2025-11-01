Malacateco logra remontada y gana 2-1 a Marquense

Malacateco se destacó en el encuentro de la fecha 17 del Apertura al vencer 2-1 a Marquense con doblete de Ángel López. Malacateco comenzó abajo 1 a 0, pero mostró una gran reacción para terminar volteando el marcador a su favor con un resultado final de 2 a 1. La ventaja inicial de Marquense fue obra de Diego Casas, quien anotó después de una jugada cuando transcurrían 15′ del primer tiempo. Sin embargo, el brillante rendimiento de Ángel López impulsó la remontada con dos goles, de jugada, en el minuto 5’ de la segunda etapa y a los 10’ de la misma mitad.

El desempeño Ángel López lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Malacateco metió 2 goles y buscó el arco contrario con 2 disparos.

Diego Casas fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Marquense mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

El estratega de Malacateco, Roberto Montoya, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Miguel Jiménez en el arco; Marlon Chun, Andru Morales, Brayan Morales y Víctor Torres en la línea defensiva; Ángel López, Andy Soto y José Ochoa en el medio; y José Ortiz, Byron Angulo y Vidal Paz en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Diego Vásquez salieron al campo de juego con un esquema 3-5-2 con Minor Álvarez bajo los tres palos; Elías Vásquez, Oscar Linton y Denilson Hernández en defensa; William Amaya, Josué Cano, Marvin Ceballos, David Chuc y Aarón Navarro en la mitad de cancha; y Andy Ruiz y Diego Casas en la delantera.

Diego Ojer González fue designado como el árbitro principal del encuentro en el Estadio Santa Lucía.

En la siguiente jornada Malacateco se enfrentará de visitante ante Achuapa y Marquense disputará el juego de visitante frente a Achuapa.

Con este resultado, el anfitrión acumula 19 puntos a lo largo del certamen y ocupa el octavo puesto. Por su parte, la visita suma 18 unidades y se ubica en el décimo lugar.

Cambios en Malacateco

45′ 2T – Salieron Marlon Chun por Carlos Pérez Ochoa, José Ortiz por Frank De León y Marvin Ceballos por Brailin de León

69′ 2T – Salió Vidal Paz por Joshua Trigueño

76′ 2T – Salieron por y por Kenneth Cerdas

Amonestado en Malacateco:

35′ 1T Brayan Morales (Conducta antideportiva)

Cambios en Marquense

74′ 2T – Salió Andy Ruiz por José Joj

83′ 2T – Salieron William Amaya por Alex Cifuentes y José Ochoa por Franklin Quinteros

Expulsado en Marquense: