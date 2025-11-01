Malacateco logra remontada y gana 2-1 a Marquense

El desempeño Ángel López lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Malacateco metió 2 goles y buscó el arco contrario con 2 disparos.
Diego Casas fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Marquense mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.
El estratega de Malacateco, Roberto Montoya, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Miguel Jiménez en el arco; Marlon Chun, Andru Morales, Brayan Morales y Víctor Torres en la línea defensiva; Ángel López, Andy Soto y José Ochoa en el medio; y José Ortiz, Byron Angulo y Vidal Paz en el ataque.
Por su parte, los elegidos por Diego Vásquez salieron al campo de juego con un esquema 3-5-2 con Minor Álvarez bajo los tres palos; Elías Vásquez, Oscar Linton y Denilson Hernández en defensa; William Amaya, Josué Cano, Marvin Ceballos, David Chuc y Aarón Navarro en la mitad de cancha; y Andy Ruiz y Diego Casas en la delantera.
Diego Ojer González fue designado como el árbitro principal del encuentro en el Estadio Santa Lucía.
En la siguiente jornada Malacateco se enfrentará de visitante ante Achuapa y Marquense disputará el juego de visitante frente a Achuapa.
Con este resultado, el anfitrión acumula 19 puntos a lo largo del certamen y ocupa el octavo puesto. Por su parte, la visita suma 18 unidades y se ubica en el décimo lugar.
Cambios en Malacateco
- 45′ 2T – Salieron Marlon Chun por Carlos Pérez Ochoa, José Ortiz por Frank De León y Marvin Ceballos por Brailin de León
- 69′ 2T – Salió Vidal Paz por Joshua Trigueño
- 76′ 2T – Salieron por y por Kenneth Cerdas
Amonestado en Malacateco:
- 35′ 1T Brayan Morales (Conducta antideportiva)
Cambios en Marquense
- 74′ 2T – Salió Andy Ruiz por José Joj
- 83′ 2T – Salieron William Amaya por Alex Cifuentes y José Ochoa por Franklin Quinteros
Expulsado en Marquense:
- 47′ 2T Diego Casas (Roja directa)