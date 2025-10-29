Malacateco luchará por vencer su racha negativa frente a Marquense

El juego entre Malacateco y Marquense se disputará el próximo sábado 1 de noviembre por la fecha 17 del Apertura, a partir de las 19:00 horas en el Estadio Santa Lucía.

Así llegan Malacateco y Marquense

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Malacateco en partidos del Apertura

Malacateco busca levantarse de su derrota ante Municipal en el Manuel Felipe Carrera. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha perdido 3, con 3 goles marcados y con 12 en su arco.

Últimos resultados de Marquense en partidos del Apertura

En la jornada anterior, Marquense derrotó 1-0 a Comunicaciones. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 5 goles y le marcaron 9 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 24 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Marquense lo ganó por 4 a 1.

El local está en el décimo puesto y alcanzó 16 puntos (5 PG – 1 PE – 10 PP), mientras que el visitante ha logrado 18 unidades y está en el noveno lugar en el campeonato (5 PG – 3 PE – 7 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 35 16 11 2 3 10 2 Municipal 33 16 9 6 1 18 3 Aurora FC 32 16 9 5 2 8 9 Marquense 18 15 5 3 7 -10 10 Malacateco 16 16 5 1 10 -9

Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 18: vs Achuapa: 5 de noviembre – 14:00 horas

Fecha 19: vs Aurora FC: 8 de noviembre – 19:00 horas

Fecha 20: vs Cobán Imperial: 15 de noviembre – 15:00 horas

Fecha 21: vs Comunicaciones: 23 de noviembre – 15:00 horas

Fecha 22: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 18: vs Xelajú: 5 de noviembre – 20:00 horas

Fecha 19: vs Mictlán: 8 de noviembre – 15:00 horas

Fecha 13: vs Achuapa: 12 de noviembre – 15:00 horas

Fecha 20: vs Mixco: 15 de noviembre – 20:00 horas

Fecha 21: vs Guastatoya: 23 de noviembre – 17:00 horas

Horario Malacateco y Marquense, según país