Malacateco luchará por vencer su racha negativa frente a Marquense

Así llegan Malacateco y Marquense
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Malacateco en partidos del Apertura
Malacateco busca levantarse de su derrota ante Municipal en el Manuel Felipe Carrera. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha perdido 3, con 3 goles marcados y con 12 en su arco.
Últimos resultados de Marquense en partidos del Apertura
En la jornada anterior, Marquense derrotó 1-0 a Comunicaciones. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 5 goles y le marcaron 9 en su arco.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 24 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Marquense lo ganó por 4 a 1.
El local está en el décimo puesto y alcanzó 16 puntos (5 PG – 1 PE – 10 PP), mientras que el visitante ha logrado 18 unidades y está en el noveno lugar en el campeonato (5 PG – 3 PE – 7 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mixco
|35
|16
|11
|2
|3
|10
|2
|Municipal
|33
|16
|9
|6
|1
|18
|3
|Aurora FC
|32
|16
|9
|5
|2
|8
|9
|Marquense
|18
|15
|5
|3
|7
|-10
|10
|Malacateco
|16
|16
|5
|1
|10
|-9
Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 18: vs Achuapa: 5 de noviembre – 14:00 horas
- Fecha 19: vs Aurora FC: 8 de noviembre – 19:00 horas
- Fecha 20: vs Cobán Imperial: 15 de noviembre – 15:00 horas
- Fecha 21: vs Comunicaciones: 23 de noviembre – 15:00 horas
- Fecha 22: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 18: vs Xelajú: 5 de noviembre – 20:00 horas
- Fecha 19: vs Mictlán: 8 de noviembre – 15:00 horas
- Fecha 13: vs Achuapa: 12 de noviembre – 15:00 horas
- Fecha 20: vs Mixco: 15 de noviembre – 20:00 horas
- Fecha 21: vs Guastatoya: 23 de noviembre – 17:00 horas
Horario Malacateco y Marquense, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
- Colombia y Perú: 20:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas