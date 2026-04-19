Malacateco no pudo con Antigua GFC y cayó por 2-1

Este domingo, Antigua GFC venció por 2-1 a Malacateco como local, en un partido de la fecha 21 del Clausura. En primera instancia, Agustín Maziero pudo romper la paridad tras una jugada para aventajar a Antigua GFC al minuto 1 del primer tiempo. Después de un remate de pelota parada, Oscar Santis estiró el marcador a los 17 minutos de la misma etapa. No obstante, en el minuto 44 de la misma mitad, Malacateco pudo anotar la diana del descuento gracias a Kevin Ramírez.

El mejor jugador del partido fue Oscar Santis. El centrocampista de Antigua GFC marcó 1 gol.

Agustín Maziero se destacó también en el Estadio Pensativo. El atacante de Antigua GFC anotó 1 gol.

El técnico de Antigua GFC, Mauricio Tapia, propuso una formación 4-4-2 con Luis Morán en el arco; Héctor Prillwitz, Alexander Robinson, José Ardón y Kevin Grijalva en la línea defensiva; Óscar Castellanos, Enrique Camargo, Oscar Santis y Brayam Castañeda en el medio; y Andris Herrera y Agustín Maziero en el ataque.

Por su parte, el equipo de Mínor Díaz salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Miguel Jiménez bajo los tres palos; Andru Morales, Víctor Torres, Carlos Pérez Ochoa y Brayan Morales en defensa; José Ochoa, Andy Soto, Kevin Ramírez y Gabino Vásquez en la mitad de cancha; y Joshua Trigueño y Ángel López en la delantera.

Sergio Reyna Möller fue el árbitro que dirigió el partido en el Estadio Pensativo.

El próximo partido de Antigua GFC en el campeonato será como visitante ante Achuapa, mientras que Malacateco recibirá a Comunicaciones.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 33 puntos y se ubica en el cuarto puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 19 unidades y está en el décimo lugar en el torneo.

Cambios en Antigua GFC

45′ 2T – Salió Brayam Castañeda por Brandon De León

62′ 2T – Salió Agustín Maziero por Kevin Macareño

66′ 2T – Salió Andris Herrera por Dewinder Bradley

75′ 2T – Salieron Oscar Santis por Jostin Colindres y Óscar Castellanos por Santiago Garzaro

Cambios en Malacateco

56′ 2T – Salieron José Ochoa por Vidal Paz, Ángel López por Dilan Palencia y Andru Morales por Roberto Meneses

72′ 2T – Salió Kevin Ramírez por Franklin Quinteros

85′ 2T – Salió Joshua Trigueño por Matías Roskopf

Amonestado en Malacateco: