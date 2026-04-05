Malacateco perdió 1-0 ante Xelajú

Malacateco le hizo partido a Xelajú, pero no fue suficiente para evitar la derrota en el estadio Mario Camposeco. En el minuto 45 del primer tiempo, Yair Jaén se encargó de marcar el único gol para Xelajú.

Luego de tomar posesión de la pelota, el delantero realizó un remate que terminó en la red del equipo contrario.

El desempeño Yair Jaén lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Xelajú mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

La presencia defensiva Orlin Quiñónez fue notable en el partido. El defensa de Xelajú fue importante .

El DT de Xelajú, Roberto Hernández, presentó una disposición táctica 3-4-3 con Rubén Silva en el arco; Raúl Calderón, Manuel Romero y Javier González en la línea defensiva; Claudio de Oliveira, Jorge Aparicio, Antonio López y Ricardo Marquez en el medio; y Yilton Díaz, Steven Cárdenas y Yair Jaén en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Mínor Díaz salió con una disposición táctica 3-4-3 con Miguel Jiménez bajo los tres palos; Andru Morales, Carlos Pérez Ochoa y Víctor Torres en defensa; Roberto Meneses, José Ochoa, Andy Soto y Kevin Ramírez en la mitad de cancha; y Gabino Vásquez, Matías Roskopf y Joshua Trigueño en la delantera.

Cristopher Corado fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Mario Camposeco.

En la próxima fecha, Xelajú visitará a Mixco y Malacateco jugará de visitante frente a Achuapa.

De esta manera el local está puntero en el campeonato con 30 puntos, mientras que la visita, con 16, queda en el décimo primer lugar.

Cambios en Xelajú

75′ 2T – Salieron Yilton Díaz por Derrikson Quirós y Steven Cárdenas por Harim Quezada

85′ 2T – Salieron Ricardo Marquez por Orlin Quiñónez y Yair Jaén por Elmer Cardoza

Amonestados en Xelajú:

33′ 2T Raúl Calderón, 34′ 2T Yair Jaén y 44′ 2T Antonio López

Cambios en Malacateco