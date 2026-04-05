Malacateco perdió 1-0 ante Xelajú

Luego de tomar posesión de la pelota, el delantero realizó un remate que terminó en la red del equipo contrario.
El desempeño Yair Jaén lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Xelajú mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.
La presencia defensiva Orlin Quiñónez fue notable en el partido. El defensa de Xelajú fue importante .
El DT de Xelajú, Roberto Hernández, presentó una disposición táctica 3-4-3 con Rubén Silva en el arco; Raúl Calderón, Manuel Romero y Javier González en la línea defensiva; Claudio de Oliveira, Jorge Aparicio, Antonio López y Ricardo Marquez en el medio; y Yilton Díaz, Steven Cárdenas y Yair Jaén en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Mínor Díaz salió con una disposición táctica 3-4-3 con Miguel Jiménez bajo los tres palos; Andru Morales, Carlos Pérez Ochoa y Víctor Torres en defensa; Roberto Meneses, José Ochoa, Andy Soto y Kevin Ramírez en la mitad de cancha; y Gabino Vásquez, Matías Roskopf y Joshua Trigueño en la delantera.
Cristopher Corado fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Mario Camposeco.
En la próxima fecha, Xelajú visitará a Mixco y Malacateco jugará de visitante frente a Achuapa.
De esta manera el local está puntero en el campeonato con 30 puntos, mientras que la visita, con 16, queda en el décimo primer lugar.
Cambios en Xelajú
- 75′ 2T – Salieron Yilton Díaz por Derrikson Quirós y Steven Cárdenas por Harim Quezada
- 85′ 2T – Salieron Ricardo Marquez por Orlin Quiñónez y Yair Jaén por Elmer Cardoza
Amonestados en Xelajú:
- 33′ 2T Raúl Calderón, 34′ 2T Yair Jaén y 44′ 2T Antonio López
Cambios en Malacateco
- 58′ 2T – Salió Matías Roskopf por Ángel López
- 67′ 2T – Salió Gabino Vásquez por Byron Angulo
- 68′ 2T – Salieron José Ochoa por Nelson Andrade, Claudio de Oliveira por Widvin Tebalan y Andy Soto por Franklin Quinteros
- 77′ 2T – Salió Joshua Trigueño por Vidal Paz