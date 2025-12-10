Aurora vence a Malacateco 2-1 y clasifica a la semifinal del Apertura 2025

Aurora FC ha logrado escalar posiciones este miércoles, al vencer 2-1 a Malacateco en la llave 2 del Apertura. La apertura del marcador llegó al minuto 6 del primer tiempo, cuando Alejandro Galindo cabeceó para adelantar a su equipo. Malacateco empató en el minuto 41 de la misma etapa producto de una jugada de Ángel López. Aurora FC encontró el 2 a 1 después de un remate de cabeza cuando transcurrían 18′ de la segunda mitad.

Nicolas Lovato se alzó como el jugador más destacado del partido. El delantero de Aurora FC mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

Alejandro Galindo se destacó también en el estadio . El atacante de Aurora FC anotó 1 gol.

El técnico de Aurora FC, Saúl Phillip, propuso una formación 4-3-3 con Liborio Sánchez en el arco; Carlos Monterroso, Luis Cardona, Jafet Soriano y Klisman García en la línea defensiva; José Luis Vivas, Allan García y Daniel Baján en el medio; y Nicolas Lovato, Alejandro Galindo y Eddie Ibargüen en el ataque.

Por su parte, el equipo de Roberto Montoya salió a la cancha con un esquema 5-3-2 con Miguel Jiménez bajo los tres palos; Vidal Paz, Carlos Pérez Ochoa, Brayan Morales, Víctor Torres y Andru Morales en defensa; José Ochoa, Andy Soto y Kenneth Cerdas en la mitad de cancha; y Ángel López y José Franco en la delantera.

El árbitro Julio Luna fue el encargado de supervisar el juego en el estadio .

Aurora logra avanzar a la semifinales del Torneo Apertura 2025 por mejor posición en la tabla.

Cambios en Aurora FC

57′ 2T – Salieron Luis Cardona por Pablo Mingorance y Eddie Ibargüen por Jorge Ticurú

75′ 2T – Salió Nicolas Lovato por Jorge Batres

84′ 2T – Salieron Alejandro Galindo por Jairo Soriano y Daniel Baján por Jorge Ortiz

Amonestados en Aurora FC:

22′ 1T Carlos Monterroso, 7′ 2T Jafet Soriano, 23′ 2T Pablo Mingorance, 23′ 2T José Luis Vivas y 23′ 2T Klisman García

Cambios en Malacateco

72′ 2T – Salieron José Ochoa por Roberto Meneses y Vidal Paz por Kevin Ramírez

78′ 2T – Salió Andy Soto por Joshua Trigueño

Amonestados en Malacateco: