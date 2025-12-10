Aurora vence a Malacateco 2-1 y clasifica a la semifinal del Apertura 2025

Nicolas Lovato se alzó como el jugador más destacado del partido. El delantero de Aurora FC mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.
Alejandro Galindo se destacó también en el estadio . El atacante de Aurora FC anotó 1 gol.
El técnico de Aurora FC, Saúl Phillip, propuso una formación 4-3-3 con Liborio Sánchez en el arco; Carlos Monterroso, Luis Cardona, Jafet Soriano y Klisman García en la línea defensiva; José Luis Vivas, Allan García y Daniel Baján en el medio; y Nicolas Lovato, Alejandro Galindo y Eddie Ibargüen en el ataque.
Por su parte, el equipo de Roberto Montoya salió a la cancha con un esquema 5-3-2 con Miguel Jiménez bajo los tres palos; Vidal Paz, Carlos Pérez Ochoa, Brayan Morales, Víctor Torres y Andru Morales en defensa; José Ochoa, Andy Soto y Kenneth Cerdas en la mitad de cancha; y Ángel López y José Franco en la delantera.
El árbitro Julio Luna fue el encargado de supervisar el juego en el estadio .
Aurora logra avanzar a la semifinales del Torneo Apertura 2025 por mejor posición en la tabla.
Cambios en Aurora FC
- 57′ 2T – Salieron Luis Cardona por Pablo Mingorance y Eddie Ibargüen por Jorge Ticurú
- 75′ 2T – Salió Nicolas Lovato por Jorge Batres
- 84′ 2T – Salieron Alejandro Galindo por Jairo Soriano y Daniel Baján por Jorge Ortiz
Amonestados en Aurora FC:
- 22′ 1T Carlos Monterroso, 7′ 2T Jafet Soriano, 23′ 2T Pablo Mingorance, 23′ 2T José Luis Vivas y 23′ 2T Klisman García
Cambios en Malacateco
- 72′ 2T – Salieron José Ochoa por Roberto Meneses y Vidal Paz por Kevin Ramírez
- 78′ 2T – Salió Andy Soto por Joshua Trigueño
Amonestados en Malacateco:
- 19′ 1T Brayan Morales y 23′ 2T Vidal Paz