Malacateco propina a Xelajú su primera derrota en un mes y escala hasta la cuarta posición

El Xelajú MC de Amarini Villatoro dejó escapar una oportunidad de oro de poner tierra de por medio entre su equipo y el resto de competidores en el Apertura 2024 al caer este viernes 1 de noviembre ante el Deportivo Malacateco como visitante. Los del técnico Villatoro no perdía desde el 11 de septiembre.

El equipo local asumió llegó al enfrentamiento con la moral en alto luego de haber derrotado en el Estadio Santa Lucía al CSD Municipal 4-0 y en esta fecha logró darle continuidad a su buen momento con otra victoria, esta vez 1-0 ante Xelajú.

Un testarazo de Miguel Sansores en el minuto 53 sentenció la historia a favor del equipo local.

Sobre el final Xelajú contó con una opción para poder igualar, pero José Calderón se hizo expulsar infantilmente tras darle un cabezazo a un rival.



Este duelo entre Deportivo Malacateco y Xelajú MC supuso la inauguraron de la jornada 14 del Apertura 2024.

Con su triunfo este 1 de noviembre, el equipo de los toros puede descansar, al menos de momento, en la cuarta casilla del campeonato con 19 puntos en 13 partidos disputados.

Xelajú, por su parte, queda como líder, con 26 puntos pero depende de los resultados de los juegos del resto de la fecha para saber si mantiene la posición.

La acción de complementará el sábado 2 de noviembre con los duelos entre Municipal y Marquense (14 horas), Achuapa vs Mixco (15.45), Antigua vs Cobán (18) Zacapa vs Comunicaciones (20) y del 3 de noviembre Guastatoya vs Xinabajul (15).