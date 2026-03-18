Malacateco quiere volver a festejar frente a Mictlán

Desde las 18:00 horas, Mictlán y Malacateco se enfrentan hoy, en el Estadio La Asunción, por la fecha 14 del Clausura.

Así llegan Mictlán y Malacateco

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Clausura

Mictlán sufrió un duro golpe al caer 1 a 3 en la ultima jornada ante Guastatoya. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 8 goles y ha marcado 7 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Malacateco en partidos del Clausura

Malacateco viene de perder contra Mixco por 1 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 3 oportunidades e igualó en 1. Marcó 5 goles y recibieron 10.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 3 veces). Empataron otros 2. Jugaron por última vez en esta competencia el 29 de enero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y el marcador favoreció a Malacateco con un marcador de 2-0.

El local se ubica en el décimo puesto con 15 puntos (4 PG – 3 PE – 6 PP), mientras que el visitante tiene 12 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (3 PG – 3 PE – 7 PP).

Stib Morales Ordóñez será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df

Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 15: vs Achuapa: 21 de marzo – 16:00 horas

Fecha 16: vs Cobán Imperial: 29 de marzo – 15:00 horas

Fecha 17: vs Antigua GFC: 1 de abril – 18:00 horas

Fecha 18: vs Comunicaciones: 5 de abril – 15:00 horas

Fecha 19: vs Marquense: 12 de abril – 21:00 horas

Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 15: vs Aurora FC: 22 de marzo – 20:00 horas

Fecha 16: vs Municipal: 28 de marzo – 18:00 horas

Fecha 17: vs Guastatoya: 2 de abril – 19:00 horas

Fecha 18: vs Xelajú: 5 de abril – 20:00 horas

Fecha 19: vs Achuapa: 12 de abril – 16:00 horas

Horario Mictlán y Malacateco, según país