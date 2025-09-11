Malacateco recibirá a Cobán Imperial por la fecha 9

Malacateco y Cobán Imperial se medirán mañana a las 19:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 9 del Apertura y se disputará en el Estadio Santa Lucía.

Así llegan Malacateco y Cobán Imperial

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Malacateco en partidos del Apertura

Malacateco no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Aurora FC. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados y perdió 2. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 9.

Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Apertura

Cobán Imperial llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Comunicaciones. En las últimas fechas obtuvo 1 derrota y 3 empates. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 7.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se quedó con 3 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 3 de mayo, en Cuartos de Final del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y Cobán Imperial resultó vencedor por 2 a 1.

El local está en el décimo primer puesto con 7 puntos (2 PG – 1 PE – 5 PP), mientras que el visitante llegó a 9 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (2 PG – 3 PE – 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Aurora FC 17 8 5 2 1 5 2 Antigua GFC 16 8 5 1 2 7 3 Municipal 16 8 4 4 0 5 8 Cobán Imperial 9 8 2 3 3 0 11 Malacateco 7 8 2 1 5 -4

Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 10: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 10: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Horario Malacateco y Cobán Imperial, según país