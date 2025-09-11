Malacateco recibirá a Cobán Imperial por la fecha 9

Así llegan Malacateco y Cobán Imperial
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Malacateco en partidos del Apertura
Malacateco no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Aurora FC. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados y perdió 2. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 9.
Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Apertura
Cobán Imperial llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Comunicaciones. En las últimas fechas obtuvo 1 derrota y 3 empates. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 7.
En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se quedó con 3 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 3 de mayo, en Cuartos de Final del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y Cobán Imperial resultó vencedor por 2 a 1.
El local está en el décimo primer puesto con 7 puntos (2 PG – 1 PE – 5 PP), mientras que el visitante llegó a 9 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (2 PG – 3 PE – 3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Aurora FC
|17
|8
|5
|2
|1
|5
|2
|Antigua GFC
|16
|8
|5
|1
|2
|7
|3
|Municipal
|16
|8
|4
|4
|0
|5
|8
|Cobán Imperial
|9
|8
|2
|3
|3
|0
|11
|Malacateco
|7
|8
|2
|1
|5
|-4
Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 10: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 10: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
Horario Malacateco y Cobán Imperial, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
- Colombia y Perú: 20:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas