FVS salva a Malacateco de la derrota ante Xelajú en un final dramático

Xelajú visitó el estadio Santa Lucía, casa del Deportivo Malacateco, en el primer partido de la tercera jornada del torneo Apertura 2026.

Durante la primera etapa, los Toros mantuvieron un dominio abrumador. El conjunto superchivo no registró un solo tiro al marco, mientras que los locales contabilizaron cuatro. La defensa altense intentó contener los constantes ataques del equipo fronterizo.

Los goles llegaron en el segundo tiempo. Al minuto 57, el colombiano Eliser Quiñones Tenorio filtró un balón al centro del área. Kevin Estuardo Ramírez Sigüenza buscó el esférico y reclamó una falta, pero la pelota quedó en los botines del panameño Alessandro Canales Castillo, quien con un zurdazo venció al portero Minor Jesús Álvarez para abrir el marcador.

La euforia se desató en el estadio, mientras los locales intentaban ampliar la ventaja.

Sin embargo, al minuto 73, Xelajú encontró el empate. La jugada comenzó con un cabezazo de Steven Cárdenas, quien habilitó por la banda derecha a Óscar Denilson Mejía del Cid. El atacante buscó el balón hasta el área y su envío terminó en tiro de esquina.

Antonio de Jesús López fue el encargado de cobrarlo. La defensa local no pudo despejar y el esférico quedó a disposición de Kevin Emanuel Ruiz García, quien con un potente derechazo venció al portero Abel Josué Guzmán Menéndez.

El primero de Sandro con los Toros 🔥



Gol del Panameño Alessandro Canales 🇵🇦 con Malacateco ante el Xelajú



El abrazo con su compatriota el Panameño Harold Cummings 🇵🇦 #DatoAA pic.twitter.com/yWTifvcG1x — Abraham Arrocha (@ArrochaAbraham) August 8, 2026

El conjunto chivo tomó ventaja al minuto 89 por medio de Harim Enrique Quezada, quien aprovechó una asistencia de Chucho López.

La reacción de Malacateco llegó en el tiempo añadido. Al minuto 92, el árbitro Orlando Alvarado decretó un penalti tras una aparente infracción del equipo chivo. El juez requirió la asistencia del Football Video Support (FVS), o Soporte de Vídeo para Fútbol, y tres minutos después se confirmó la pena máxima.

Asi lo empató Malacateco: Montañito

90+7 gol Toro 2-2 pic.twitter.com/cuYsj8rGrk — mayo2911 (@JackPer91) August 8, 2026

Al minuto 96, Nelson Alexander Andrade convirtió el penalti y envió el balón hacia el extremo izquierdo del portero Álvarez, de Xelajú, para establecer el empate.