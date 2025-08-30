Malacateco logra su primera victoria en casa del torneo al vencer 2-0 a Achuapa

El conjunto fronterizo abrió el marcador por medio de Marlon Chun, quien aprovechó una jugada colectiva para batir al guardameta rival y darle confianza a su equipo en la primera mitad. Posteriormente, Frank de León amplió la ventaja con un remate que aseguró el triunfo para los toros, que necesitaban celebrar frente a su afición.
Con esta victoria, Malacateco rompe la racha sin ganar en casa y toma un respiro en la tabla, donde busca escalar posiciones tras un inicio irregular. La propuesta de Guadalupe Cruz empieza a dar resultados, sobre todo en el orden defensivo y la contundencia en los momentos clave del encuentro.
Por su parte, Achuapa no logró imponer condiciones en territorio fronterizo y sufrió una derrota que lo deja con la necesidad de reaccionar en las próximas jornadas. Los “Cebolleros” tuvieron pocas oportunidades claras y no encontraron la fórmula para superar la zaga local, regresando a casa con las manos vacías.
El entrenador de Malacateco, José Guadalupe Cruz, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Miguel Jiménez en el arco; Marlon Chun, Brayan Morales, Víctor Torres y Vidal Paz en la línea defensiva; Kenneth Cerdas, Franklin Quinteros, José Ortiz y Ángel López en el medio; y José Franco y Joshua Trigueño en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Martín García se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Ederson Cabezas bajo los tres palos; Randall Corado, Carlos Castrillo, Dayron Suazo y Kevin Castillo en defensa; Isaías de León, Yeison Carabali, Vitor Alves, Erick Sánchez y Alexis Matta en la mitad de cancha; y Agustín Maziero en la delantera.
El partido en el Estadio Santa Lucía fue dirigido por el árbitro Orlando Alvarado.
Por la próxima fecha, Malacateco visitará a Aurora FC. Por otro lado, Achuapa recibirá a Xelajú.
El local está en el décimo primer puesto con 5 puntos, mientras que el visitante llegó a 10 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo.
Cambios en Malacateco
- 60′ 2T – Salió José Franco por Frank De León
- 79′ 2T – Salieron José Ortiz por Marco Girón y Joshua Trigueño por Arsham García
Amonestado en Malacateco:
- 42′ 2T Víctor Torres
Cambios en Achuapa
- 43′ 1T – Salió Alexis Matta por Edgar Macal
- 64′ 2T – Salieron Isaías de León por Denilson Bol y Erick Sánchez por Kevin Navas
- 81′ 2T – Salieron Vitor Alves por Cristian González y Kevin Castillo por Carlos Santos
Amonestados en Achuapa:
- 40′ 2T Edgar Macal y 42′ 2T Carlos Castrillo