Malacateco logra su primera victoria en casa del torneo al vencer 2-0 a Achuapa

Malacateco consiguió su primera victoria en condición de local en el Torneo Apertura 2025 tras imponerse 2-0 a Deportivo Achuapa en el estadio Santa Lucía. El equipo dirigido por el mexicano Guadalupe Cruz mostró solidez y efectividad para quedarse con tres puntos importantes en la jornada 7.

El conjunto fronterizo abrió el marcador por medio de Marlon Chun, quien aprovechó una jugada colectiva para batir al guardameta rival y darle confianza a su equipo en la primera mitad. Posteriormente, Frank de León amplió la ventaja con un remate que aseguró el triunfo para los toros, que necesitaban celebrar frente a su afición.

Con esta victoria, Malacateco rompe la racha sin ganar en casa y toma un respiro en la tabla, donde busca escalar posiciones tras un inicio irregular. La propuesta de Guadalupe Cruz empieza a dar resultados, sobre todo en el orden defensivo y la contundencia en los momentos clave del encuentro.

Por su parte, Achuapa no logró imponer condiciones en territorio fronterizo y sufrió una derrota que lo deja con la necesidad de reaccionar en las próximas jornadas. Los “Cebolleros” tuvieron pocas oportunidades claras y no encontraron la fórmula para superar la zaga local, regresando a casa con las manos vacías.

El entrenador de Malacateco, José Guadalupe Cruz, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Miguel Jiménez en el arco; Marlon Chun, Brayan Morales, Víctor Torres y Vidal Paz en la línea defensiva; Kenneth Cerdas, Franklin Quinteros, José Ortiz y Ángel López en el medio; y José Franco y Joshua Trigueño en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Martín García se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Ederson Cabezas bajo los tres palos; Randall Corado, Carlos Castrillo, Dayron Suazo y Kevin Castillo en defensa; Isaías de León, Yeison Carabali, Vitor Alves, Erick Sánchez y Alexis Matta en la mitad de cancha; y Agustín Maziero en la delantera.

El partido en el Estadio Santa Lucía fue dirigido por el árbitro Orlando Alvarado.

Por la próxima fecha, Malacateco visitará a Aurora FC. Por otro lado, Achuapa recibirá a Xelajú.

El local está en el décimo primer puesto con 5 puntos, mientras que el visitante llegó a 10 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo.

Cambios en Malacateco

60′ 2T – Salió José Franco por Frank De León

79′ 2T – Salieron José Ortiz por Marco Girón y Joshua Trigueño por Arsham García

Amonestado en Malacateco:

42′ 2T Víctor Torres

Cambios en Achuapa

43′ 1T – Salió Alexis Matta por Edgar Macal

64′ 2T – Salieron Isaías de León por Denilson Bol y Erick Sánchez por Kevin Navas

81′ 2T – Salieron Vitor Alves por Cristian González y Kevin Castillo por Carlos Santos

Amonestados en Achuapa: