Malacateco vence a Suchitepéquez y agrava la crisis de los venados en el Apertura 2026

Malacateco sumó una victoria importante en el Apertura 2026. Los Toros vencieron 2-0 a Suchitepéquez en el estadio Municipal Santa Lucía en un partido donde el local dominó con autoridad y sumó tres puntos que le permiten alejarse del fondo de la tabla de posiciones.

El primer gol llegó en el primer tiempo cuando Eliser Quiñones aprovechó una jugada dentro del área para abrir el marcador y darle ventaja a los Toros en lo que fue el tanto que encaminó la victoria del conjunto sampedrano.

En el segundo tiempo Malacateco siguió dominando el partido sin dar opción a Suchitepéquez de reaccionar. Roberto Meneses amplió la ventaja con el 2-0 que sentenció definitivamente el encuentro y dejó sin opciones a los Venados en el estadio Municipal Santa Lucía.

Suchitepéquez no encontró argumentos para revertir el resultado en ningún momento del partido. Los venados que llegaban al encuentro con la necesidad urgente de sumar puntos para salir del último lugar de la tabla se fueron de vacío y siguen en una situación muy complicada en el torneo nacional.

Malacateco escala en la tabla

Con esta victoria Malacateco suma ocho puntos en el Apertura 2026 y sigue escalando posiciones en la tabla de clasificación alejándose de la zona más comprometida del campeonato tras un arranque muy irregular.

Suchitepéquez por su parte sigue en el último lugar de la tabla con apenas cuatro puntos en siete jornadas disputadas. Los venados que ya cambiaron de técnico en este torneo deberán reaccionar urgentemente para no quedar definitivamente descolgados en la clasificación.

La situación de los Venados es cada vez más complicada en el Apertura 2026. Con esta derrota Suchitepéquez acumula su sexta jornada sin ganar y el técnico interino Manuel Castañeda tendrá el reto de encontrar la fórmula para sacar al equipo del fondo de la tabla del torneo chapín.