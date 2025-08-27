Malacateco vs Achuapa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

Todo lo que tienes que saber en la previa de Malacateco vs Achuapa. El duelo, a disputarse en el Estadio Santa Lucía el sábado 30 de agosto, comenzará a las 19:00 horas.

Malacateco recibe el próximo sábado 30 de agosto a Achuapa por la fecha 7 del Apertura, a partir de las 19:00 horas en el Estadio Santa Lucía.

Así llegan Malacateco y Achuapa

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Malacateco en partidos del Apertura

Malacateco cayó 1 a 4 ante Marquense en el Marquesa de la Ensenada. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 8 goles a sus oponentes y le han marcado 12 en su portería .

Últimos resultados de Achuapa en partidos del Apertura

Achuapa llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Comunicaciones. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 2 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 7 goles y le han anotado 5 en su arco.

Ambos equipos muestran resultados diferentes en casa y en campo rival. Malacateco registra una mala racha como local: hace 3 partidos que no gana en su estadio en este torneo. Achuapa no logró ganar como visitante hasta el momento y sólo ha cosechado empates en la presente temporada.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 28 de marzo, en Temporada regular del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y Malacateco fue el ganador por 2 a 0.

El local está en el décimo primer puesto con 4 puntos (1 PG – 1 PE – 4 PP), mientras que el visitante llegó a 9 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (2 PG – 3 PE – 1 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Mixco 13 6 4 1 1 3
2 Antigua GFC 12 6 4 0 2 5
3 Municipal 12 6 3 3 0 3
5 Achuapa 9 6 2 3 1 2
11 Malacateco 4 6 1 1 4 -5

Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Fecha 8: vs Aurora FC: 7 de septiembre – 11:00 horas
  • Fecha 9: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Fecha 8: vs Xelajú: 7 de septiembre – 15:00 horas
  • Fecha 9: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
Horario Malacateco y Achuapa, según país
  • Argentina: 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas

