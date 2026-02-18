Malacateco vs Achuapa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

El próximo sábado 21 de febrero, a partir de las 16:00 horas, Achuapa visita a Malacateco en el estadio , por el duelo correspondiente a la fecha 8 del Clausura.

Así llegan Malacateco y Achuapa

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Malacateco en partidos del Clausura

Malacateco viene de empatar ante Xelajú por -. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 5 goles marcados y 4 en el arco rival.

Últimos resultados de Achuapa en partidos del Clausura

Achuapa viene de vencer a Guastatoya en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 victorias y 1 empate. Además, marcó un total de 7 goles y 2 le han convertido.

En los últimos 5 choques hubo 4 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computó 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 5 de noviembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Malacateco se quedó con la victoria por 0 a 1.

El anfitrión está en el noveno puesto con 7 puntos (2 PG – 1 PE – 3 PP), mientras que la visita acumula 13 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (4 PG – 1 PE – 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cobán Imperial 13 6 4 1 1 8 2 Achuapa 13 7 4 1 2 3 3 Municipal 11 6 3 2 1 3 1 Cobán Imperial 13 6 4 1 1 8 2 Achuapa 13 7 4 1 2 3 3 Municipal 11 6 3 2 1 3 8 Malacateco 0 0 0 0 0 0 9 Malacateco 7 6 2 1 3 -1

Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 8: vs Achuapa: 21 de febrero – 16:00 horas

Fecha 9: vs Cobán Imperial: 24 de febrero – 15:00 horas

Fecha 10: vs Antigua GFC: 28 de febrero – 20:00 horas

Fecha 11: vs Comunicaciones: 3 de marzo – 20:00 horas

Fecha 12: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 9: vs Xelajú: 25 de febrero – 15:00 horas

Fecha 10: vs Cobán Imperial: 1 de marzo – 15:00 horas

Fecha 11: vs Antigua GFC: 4 de marzo – 20:00 horas

Fecha 12: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

