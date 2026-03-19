Malacateco vs Aurora FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura

Así llegan Malacateco y Aurora FC
Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.
Últimos resultados de Malacateco en partidos del Clausura
Malacateco no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Mictlán. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 3 y 1 fue empate. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 9.
Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Clausura
Aurora FC sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por a con Guastatoya. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 derrotas y 2 empates. Ha convertido 2 goles y ha recibido 7 en contra.
En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se quedó con 3 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 1 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Aurora FC resultó vencedor por 1 a 0.
El local está en el décimo segundo puesto con 12 puntos (3 PG – 3 PE – 8 PP), mientras que el visitante llegó a 14 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (3 PG – 5 PE – 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Cobán Imperial
|25
|14
|7
|4
|3
|9
|2
|Comunicaciones
|25
|13
|8
|1
|4
|5
|3
|Mixco
|22
|14
|6
|4
|4
|0
|4
|Municipal
|21
|13
|6
|3
|4
|6
|5
|Xelajú
|20
|13
|5
|5
|3
|8
|1
|Cobán Imperial
|25
|14
|7
|4
|3
|9
|2
|Comunicaciones
|25
|13
|8
|1
|4
|5
|3
|Mixco
|22
|14
|6
|4
|4
|0
|4
|Municipal
|21
|13
|6
|3
|4
|6
|5
|Xelajú
|20
|13
|5
|5
|3
|8
|6
|Aurora FC
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|Malacateco
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Aurora FC
|14
|13
|3
|5
|5
|-8
|12
|Malacateco
|12
|14
|3
|3
|8
|-6
Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 16: vs Municipal: 28 de marzo – 18:00 horas
- Fecha 17: vs Guastatoya: 2 de abril – 19:00 horas
- Fecha 18: vs Xelajú: 5 de abril – 20:00 horas
- Fecha 19: vs Achuapa: 12 de abril – 16:00 horas
- Fecha 20: vs Cobán Imperial: 16 de abril – 19:00 horas
Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 15: vs Malacateco: 22 de marzo – 20:00 horas
- Fecha 16: vs Achuapa: 29 de marzo – 11:00 horas
- Fecha 17: vs Cobán Imperial: 1 de abril – 15:00 horas
- Fecha 18: vs Antigua GFC: 4 de abril – 11:00 horas
- Fecha 19: vs Comunicaciones: 10 de abril – 20:00 horas
Horario Malacateco y Aurora FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 23:00 horas
- Colombia y Perú: 21:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
- Venezuela: 22:00 horas