Malacateco vs Aurora FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura

El duelo correspondiente a la fecha 15 del Clausura se jugará el próximo domingo 22 de marzo a las 20:00 horas.

Así llegan Malacateco y Aurora FC

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Malacateco en partidos del Clausura

Malacateco no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Mictlán. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 3 y 1 fue empate. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 9.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Clausura

Aurora FC sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por a con Guastatoya. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 derrotas y 2 empates. Ha convertido 2 goles y ha recibido 7 en contra.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se quedó con 3 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 1 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Aurora FC resultó vencedor por 1 a 0.

El local está en el décimo segundo puesto con 12 puntos (3 PG – 3 PE – 8 PP), mientras que el visitante llegó a 14 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (3 PG – 5 PE – 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cobán Imperial 25 14 7 4 3 9 2 Comunicaciones 25 13 8 1 4 5 3 Mixco 22 14 6 4 4 0 4 Municipal 21 13 6 3 4 6 5 Xelajú 20 13 5 5 3 8 1 Cobán Imperial 25 14 7 4 3 9 2 Comunicaciones 25 13 8 1 4 5 3 Mixco 22 14 6 4 4 0 4 Municipal 21 13 6 3 4 6 5 Xelajú 20 13 5 5 3 8 6 Aurora FC 0 0 0 0 0 0 8 Malacateco 0 0 0 0 0 0 11 Aurora FC 14 13 3 5 5 -8 12 Malacateco 12 14 3 3 8 -6

Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 16: vs Municipal: 28 de marzo – 18:00 horas

Fecha 17: vs Guastatoya: 2 de abril – 19:00 horas

Fecha 18: vs Xelajú: 5 de abril – 20:00 horas

Fecha 19: vs Achuapa: 12 de abril – 16:00 horas

Fecha 20: vs Cobán Imperial: 16 de abril – 19:00 horas

Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 15: vs Malacateco: 22 de marzo – 20:00 horas

Fecha 16: vs Achuapa: 29 de marzo – 11:00 horas

Fecha 17: vs Cobán Imperial: 1 de abril – 15:00 horas

Fecha 18: vs Antigua GFC: 4 de abril – 11:00 horas

Fecha 19: vs Comunicaciones: 10 de abril – 20:00 horas

Horario Malacateco y Aurora FC, según país