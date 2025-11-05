Malacateco vs Aurora FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 del Apertura

El juego entre Malacateco y Aurora FC se disputará el próximo sábado 8 de noviembre por la fecha 19 del Apertura, a partir de las 19:00 horas en el Estadio Santa Lucía.

Así llegan Malacateco y Aurora FC

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Malacateco en partidos del Apertura

En la fecha anterior, Malacateco se fue con un solo punto al conseguir un empate por frente a Achuapa. Con 1 triunfo y 3 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 4 goles marcados y con 10 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura

El anterior partido disputado entre Aurora FC finalizó en empate por – ante Comunicaciones. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 partido perdido. Logró convertir 7 goles y le han marcado 6.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 7 de septiembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Aurora FC lo ganó por 1 a 0.

El local está en el noveno puesto y alcanzó 19 puntos (6 PG – 1 PE – 10 PP), mientras que el visitante ha logrado 32 unidades y está en el cuarto lugar en el campeonato (9 PG – 5 PE – 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 35 17 11 2 4 9 2 Municipal 34 17 9 7 1 18 3 Antigua GFC 32 17 10 2 5 10 4 Aurora FC 32 17 9 5 3 6 9 Malacateco 19 17 6 1 10 -8

Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 19: vs Aurora FC: 8 de noviembre – 19:00 horas

Fecha 20: vs Cobán Imperial: 15 de noviembre – 15:00 horas

Fecha 21: vs Comunicaciones: 23 de noviembre – 15:00 horas

Fecha 22: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 19: vs Malacateco: 8 de noviembre – 19:00 horas

Fecha 20: vs Xelajú: 16 de noviembre – 15:00 horas

Fecha 21: vs Mictlán: 22 de noviembre – 16:00 horas

Fecha 22: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Horario Malacateco y Aurora FC, según país