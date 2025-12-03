Malacateco vs Aurora FC: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 del Apertura

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 1 vez ganó el local y 1 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 8 de noviembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y el marcador favoreció a Malacateco con un marcador de 1-0.
Próximo partido de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Llave 2: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
Próximo partido de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Llave 2: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
Los resultados de Malacateco en partidos del Apertura
- Temporada Regular: Malacateco 0 vs Xelajú 1 (19 de julio)
- Temporada Regular: Mictlán 2 vs Malacateco 2 (26 de julio)
- Temporada Regular: Malacateco 1 vs Mixco 2 (1 de agosto)
- Temporada Regular: Guastatoya 1 vs Malacateco 2 (9 de agosto)
- Temporada Regular: Malacateco 2 vs Municipal 3 (16 de agosto)
- Temporada Regular: Marquense 4 vs Malacateco 1 (24 de agosto)
- Temporada Regular: Malacateco 2 vs Achuapa 0 (30 de agosto)
- Temporada Regular: Aurora FC 1 vs Malacateco 0 (7 de septiembre)
- Temporada Regular: Malacateco 3 vs Cobán Imperial 0 (12 de septiembre)
- Temporada Regular: Comunicaciones 1 vs Malacateco 0 (16 de septiembre)
- Temporada Regular: Malacateco 3 vs Antigua GFC 1 (20 de septiembre)
- Temporada Regular: Xelajú 3 vs Malacateco 0 (28 de septiembre)
- Temporada Regular: Malacateco 1 vs Mictlán 0 (4 de octubre)
- Temporada Regular: Mixco 4 vs Malacateco 1 (12 de octubre)
- Temporada Regular: Malacateco 0 vs Guastatoya 1 (19 de octubre)
- Temporada Regular: Municipal 4 vs Malacateco 1 (25 de octubre)
- Temporada Regular: Malacateco 2 vs Marquense 1 (1 de noviembre)
- Temporada Regular: Achuapa 0 vs Malacateco 1 (5 de noviembre)
- Temporada Regular: Malacateco 1 vs Aurora FC 0 (8 de noviembre)
- Temporada Regular: Cobán Imperial 0 vs Malacateco 1 (15 de noviembre)
- Temporada Regular: Malacateco 2 vs Comunicaciones 0 (23 de noviembre)
- Temporada Regular: Antigua GFC 2 vs Malacateco 0 (30 de noviembre)
Los resultados de Aurora FC en partidos del Apertura
- Temporada Regular: Aurora FC 1 vs Guastatoya 0 (20 de julio)
- Temporada Regular: Municipal 2 vs Aurora FC 1 (26 de julio)
- Temporada Regular: Aurora FC 1 vs Marquense 1 (3 de agosto)
- Temporada Regular: Achuapa 1 vs Aurora FC 2 (10 de agosto)
- Temporada Regular: Aurora FC 3 vs Antigua GFC 2 (16 de agosto)
- Temporada Regular: Aurora FC 1 vs Cobán Imperial 1 (24 de agosto)
- Temporada Regular: Comunicaciones 0 vs Aurora FC 2 (30 de agosto)
- Temporada Regular: Aurora FC 1 vs Malacateco 0 (7 de septiembre)
- Temporada Regular: Xelajú 2 vs Aurora FC 2 (14 de septiembre)
- Temporada Regular: Aurora FC 3 vs Mictlán 2 (22 de octubre)
- Temporada Regular: Mixco 2 vs Aurora FC 2 (20 de septiembre)
- Temporada Regular: Guastatoya 3 vs Aurora FC 2 (28 de septiembre)
- Temporada Regular: Aurora FC 1 vs Municipal 0 (5 de octubre)
- Temporada Regular: Marquense 1 vs Aurora FC 1 (12 de octubre)
- Temporada Regular: Aurora FC 2 vs Achuapa 1 (18 de octubre)
- Temporada Regular: Antigua GFC 1 vs Aurora FC 2 (25 de octubre)
- Temporada Regular: Cobán Imperial 2 vs Aurora FC 0 (2 de noviembre)
- Temporada Regular: Aurora FC 0 vs Comunicaciones 0 (5 de noviembre)
- Temporada Regular: Malacateco 1 vs Aurora FC 0 (8 de noviembre)
- Temporada Regular: Aurora FC 3 vs Xelajú 2 (16 de noviembre)
- Temporada Regular: Mictlán 4 vs Aurora FC 0 (22 de noviembre)
- Temporada Regular: Aurora FC 1 vs Mixco 0 (30 de noviembre)