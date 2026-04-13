Malacateco vs Cobán Imperial: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 del Clausura

Así llegan Malacateco y Cobán Imperial
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Malacateco en partidos del Clausura
Malacateco recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Achuapa. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos. Ha recibido 4 goles y registró 2 a favor.
Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Clausura
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Cobán Imperial y Guastatoya, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 empates y 1 partido perdido. Marcó 2 goles al rival y le han convertido 3 tantos en esos cotejos.
Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 2 ganados para el local y 3 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 24 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Cobán Imperial se impuso por 2 a 0.
El local se ubica en el décimo segundo puesto con 16 puntos (4 PG – 4 PE – 11 PP), mientras que el visitante tiene 29 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (7 PG – 8 PE – 4 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Comunicaciones
|32
|19
|10
|2
|7
|3
|2
|Mixco
|32
|19
|9
|5
|5
|3
|3
|Xelajú
|30
|19
|8
|6
|5
|10
|1
|Comunicaciones
|32
|19
|10
|2
|7
|3
|2
|Mixco
|32
|19
|9
|5
|5
|3
|3
|Xelajú
|30
|19
|8
|6
|5
|10
|8
|Malacateco
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|Malacateco
|16
|19
|4
|4
|11
|-8
Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 21: vs Antigua GFC: 19 de abril – 19:00 horas
- Fecha 22: vs Comunicaciones: 26 de abril – 15:00 horas
Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 21: vs Achuapa: 19 de abril – 15:00 horas
- Fecha 22: vs Xelajú: 26 de abril – 15:00 horas
Horario Malacateco y Cobán Imperial, según país
- Argentina: 22:00 horas
- Colombia y Perú: 20:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas