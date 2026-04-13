Malacateco vs Cobán Imperial: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 del Clausura

A partir de las 19:00 horas el próximo jueves 16 de abril, Cobán Imperial visita a Malacateco en el estadio , por el duelo correspondiente a la fecha 20 del Clausura.

Así llegan Malacateco y Cobán Imperial

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Malacateco en partidos del Clausura

Malacateco recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Achuapa. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos. Ha recibido 4 goles y registró 2 a favor.

Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Clausura

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Cobán Imperial y Guastatoya, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 empates y 1 partido perdido. Marcó 2 goles al rival y le han convertido 3 tantos en esos cotejos.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 2 ganados para el local y 3 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 24 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Cobán Imperial se impuso por 2 a 0.

El local se ubica en el décimo segundo puesto con 16 puntos (4 PG – 4 PE – 11 PP), mientras que el visitante tiene 29 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (7 PG – 8 PE – 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Comunicaciones 32 19 10 2 7 3 2 Mixco 32 19 9 5 5 3 3 Xelajú 30 19 8 6 5 10 1 Comunicaciones 32 19 10 2 7 3 2 Mixco 32 19 9 5 5 3 3 Xelajú 30 19 8 6 5 10 8 Malacateco 0 0 0 0 0 0 12 Malacateco 16 19 4 4 11 -8

Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 21: vs Antigua GFC: 19 de abril – 19:00 horas

Fecha 22: vs Comunicaciones: 26 de abril – 15:00 horas

Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 21: vs Achuapa: 19 de abril – 15:00 horas

Fecha 22: vs Xelajú: 26 de abril – 15:00 horas

Horario Malacateco y Cobán Imperial, según país