Malacateco vs Comunicaciones: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 del Clausura

Así llegan Malacateco y Comunicaciones
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Malacateco en partidos del Clausura
Malacateco no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Antigua GFC. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados y perdió 2. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 4.
Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Clausura
Comunicaciones llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Guastatoya. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 2.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 3 de marzo, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Comunicaciones resultó vencedor por 3 a 2.
El local está en el décimo puesto con 19 puntos (5 PG – 4 PE – 12 PP), mientras que el visitante llegó a 35 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (11 PG – 2 PE – 8 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mixco
|35
|20
|10
|5
|5
|7
|2
|Comunicaciones
|35
|20
|11
|2
|7
|4
|3
|Xelajú
|33
|20
|9
|6
|5
|11
|1
|Mixco
|35
|20
|10
|5
|5
|7
|2
|Comunicaciones
|35
|20
|11
|2
|7
|4
|3
|Xelajú
|33
|20
|9
|6
|5
|11
|10
|Comunicaciones
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|12
|Malacateco
|16
|20
|4
|4
|12
|-9
Horario Malacateco y Comunicaciones, según país
- Argentina: 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas