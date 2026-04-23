Malacateco vs Comunicaciones: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 del Clausura

El duelo correspondiente a la fecha 22 del Clausura se jugará el próximo domingo 26 de abril a las 15:00 horas.

Así llegan Malacateco y Comunicaciones

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Malacateco en partidos del Clausura

Malacateco no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Antigua GFC. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados y perdió 2. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 4.

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Clausura

Comunicaciones llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Guastatoya. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 2.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 3 de marzo, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Comunicaciones resultó vencedor por 3 a 2.

El local está en el décimo puesto con 19 puntos (5 PG – 4 PE – 12 PP), mientras que el visitante llegó a 35 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (11 PG – 2 PE – 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 35 20 10 5 5 7 2 Comunicaciones 35 20 11 2 7 4 3 Xelajú 33 20 9 6 5 11 1 Mixco 35 20 10 5 5 7 2 Comunicaciones 35 20 11 2 7 4 3 Xelajú 33 20 9 6 5 11 10 Comunicaciones 0 1 0 0 1 -1 12 Malacateco 16 20 4 4 12 -9

Horario Malacateco y Comunicaciones, según país