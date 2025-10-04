Malacateco vs Mictlán EN VIVO: siga el duelo por la jornada 13 del Apertura 2025

Fútbol Nacional

Malacateco vs Mictlán EN VIVO: siga el duelo por la jornada 13 del Apertura 2025

Este sábado 4 de octubre, a las 19:00 horas, Malacateco recibirá a Mictlán en el Estadio Santa Lucía, en un partido correspondiente a la jornada 13 de la Liga Nacional.

|

time-clock

Malacateco recibe a Micltán en la jornada 13. (Foto: Prensa Libre)

Este sábado 4 de octubre, a las 19:00 horas, Malacateco recibirá a Mictlán en el Estadio Santa Lucía, en un partido correspondiente a la jornada 13 de la Liga Nacional.

Los Toros buscan mantenerse sólidos en casa y sumar puntos que les permitan escalar posiciones en la tabla, mientras que los Conejos intentarán aprovechar cualquier oportunidad para continuar con su buena racha fuera de casa.

ESCRITO POR:

Miguel Linares

Lee más artículos de Miguel Linares

ARCHIVADO EN:

Datafactory Deportes Deportivo Malacateco Deportivo Mictlán Futbol nacional 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS