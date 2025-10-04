Malacateco vs Mictlán EN VIVO: siga el duelo por la jornada 13 del Apertura 2025

Este sábado 4 de octubre, a las 19:00 horas, Malacateco recibirá a Mictlán en el Estadio Santa Lucía, en un partido correspondiente a la jornada 13 de la Liga Nacional.

Los Toros buscan mantenerse sólidos en casa y sumar puntos que les permitan escalar posiciones en la tabla, mientras que los Conejos intentarán aprovechar cualquier oportunidad para continuar con su buena racha fuera de casa.