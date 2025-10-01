Malacateco vs Mictlán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Apertura

Así llegan Malacateco y Mictlán
Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.
Últimos resultados de Malacateco en partidos del Apertura
Malacateco buscará la victoria luego de caer 0 a 3 frente a Xelajú. Suma 2 partidos sin ganar y en 2 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 6 goles y ha marcado 6 a sus rivales.
Últimos resultados de Mictlán en partidos del Apertura
Mictlán venció en casa a Comunicaciones por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2, ha empatado 1 y perdido 1. Además, logró gritar 3 goles y ha recibido 1 en su arco.
El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 26 de julio, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 2-2.
El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 13 puntos (4 PG – 1 PE – 7 PP), mientras que la visita sumó 16 unidades y está en el sexto lugar en el torneo (4 PG – 4 PE – 3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|26
|12
|7
|5
|0
|14
|2
|Mixco
|23
|11
|7
|2
|2
|5
|3
|Antigua GFC
|20
|11
|6
|2
|3
|8
|6
|Mictlán
|16
|11
|4
|4
|3
|0
|8
|Malacateco
|13
|12
|4
|1
|7
|-3
Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 15: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Mixco: 12 de octubre – 14:00 horas
- Fecha 16: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 18: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 10: vs Aurora FC: 8 de octubre – 10:00 horas
- Fecha 14: vs Xelajú: 11 de octubre – 15:00 horas
- Fecha 15: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
Horario Malacateco y Mictlán, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
- Colombia y Perú: 20:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas