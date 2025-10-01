Malacateco vs Mictlán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Apertura

El duelo entre Malacateco y Mictlán correspondiente a la fecha 13 se disputará en el Estadio Santa Lucía desde las 19:00 horas, el sábado 4 de octubre.

Así llegan Malacateco y Mictlán

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Malacateco en partidos del Apertura

Malacateco buscará la victoria luego de caer 0 a 3 frente a Xelajú. Suma 2 partidos sin ganar y en 2 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 6 goles y ha marcado 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Apertura

Mictlán venció en casa a Comunicaciones por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2, ha empatado 1 y perdido 1. Además, logró gritar 3 goles y ha recibido 1 en su arco.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 26 de julio, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 2-2.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 13 puntos (4 PG – 1 PE – 7 PP), mientras que la visita sumó 16 unidades y está en el sexto lugar en el torneo (4 PG – 4 PE – 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 26 12 7 5 0 14 2 Mixco 23 11 7 2 2 5 3 Antigua GFC 20 11 6 2 3 8 6 Mictlán 16 11 4 4 3 0 8 Malacateco 13 12 4 1 7 -3

Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 15: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Mixco: 12 de octubre – 14:00 horas

Fecha 16: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 10: vs Aurora FC: 8 de octubre – 10:00 horas

Fecha 14: vs Xelajú: 11 de octubre – 15:00 horas

Fecha 15: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Horario Malacateco y Mictlán, según país