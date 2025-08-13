Malacateco vs Municipal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura

Así llegan Malacateco y Municipal
El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.
Últimos resultados de Malacateco en partidos del Apertura
Malacateco ganó el encuentro previo ante Guastatoya por 2-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 3 partidos disputados: 2 derrotas y 1 empate, han vencido su valla 6 veces y logró marcar 5 goles a favor.
Últimos resultados de Municipal en partidos del Apertura
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Municipal y Comunicaciones, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 1 empate. Marcó 6 goles al rival y le han convertido 4 tantos en esos cotejos.
Jugadas 2 jornadas del campeonato, Malacateco aún no pudo encontrar la victoria jugando en el estadio Estadio Santa Lucía.
El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 6 de abril, en Temporada regular del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y Municipal se impuso por 0 a 1.
El local se ubica en el octavo puesto con 4 puntos (1 PG – 1 PE – 2 PP), mientras que el visitante tiene 8 unidades y se coloca en tercer lugar de la tabla (2 PG – 2 PE).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mixco
|12
|4
|4
|0
|0
|4
|2
|Antigua GFC
|9
|4
|3
|0
|1
|5
|3
|Municipal
|8
|4
|2
|2
|0
|2
|4
|Aurora FC
|7
|4
|2
|1
|1
|1
|8
|Malacateco
|4
|4
|1
|1
|2
|-1
Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 6: vs Marquense: 24 de agosto – 19:00 horas
- Fecha 7: vs Achuapa: 30 de agosto – 19:00 horas
- Fecha 8: vs Aurora FC: 7 de septiembre – 11:00 horas
- Fecha 9: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 6: vs Xelajú: 23 de agosto – 18:00 horas
- Fecha 7: vs Mictlán: 31 de agosto – 18:00 horas
- Fecha 8: vs Mixco: 3 de septiembre – 19:00 horas
- Fecha 9: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
Horario Malacateco y Municipal, según país
- Argentina: 23:00 horas
- Colombia y Perú: 21:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas