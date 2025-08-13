Malacateco vs Municipal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura

Malacateco vs Municipal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura

Municipal se mide ante Malacateco en el Estadio Santa Lucía el sábado 16 de agosto a las 20:00 horas.

A partir de las 20:00 horas el próximo sábado 16 de agosto, Municipal visita a Malacateco en el Estadio Santa Lucía, por el duelo correspondiente a la fecha 5 del Apertura.

Así llegan Malacateco y Municipal

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Malacateco en partidos del Apertura

Malacateco ganó el encuentro previo ante Guastatoya por 2-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 3 partidos disputados: 2 derrotas y 1 empate, han vencido su valla 6 veces y logró marcar 5 goles a favor.

Últimos resultados de Municipal en partidos del Apertura

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Municipal y Comunicaciones, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 1 empate. Marcó 6 goles al rival y le han convertido 4 tantos en esos cotejos.

Jugadas 2 jornadas del campeonato, Malacateco aún no pudo encontrar la victoria jugando en el estadio Estadio Santa Lucía.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 6 de abril, en Temporada regular del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y Municipal se impuso por 0 a 1.

El local se ubica en el octavo puesto con 4 puntos (1 PG – 1 PE – 2 PP), mientras que el visitante tiene 8 unidades y se coloca en tercer lugar de la tabla (2 PG – 2 PE).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Mixco 12 4 4 0 0 4
2 Antigua GFC 9 4 3 0 1 5
3 Municipal 8 4 2 2 0 2
4 Aurora FC 7 4 2 1 1 1
8 Malacateco 4 4 1 1 2 -1

Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Fecha 6: vs Marquense: 24 de agosto – 19:00 horas
  • Fecha 7: vs Achuapa: 30 de agosto – 19:00 horas
  • Fecha 8: vs Aurora FC: 7 de septiembre – 11:00 horas
  • Fecha 9: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Fecha 6: vs Xelajú: 23 de agosto – 18:00 horas
  • Fecha 7: vs Mictlán: 31 de agosto – 18:00 horas
  • Fecha 8: vs Mixco: 3 de septiembre – 19:00 horas
  • Fecha 9: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
Horario Malacateco y Municipal, según país
  • Argentina: 23:00 horas
  • Colombia y Perú: 21:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas

