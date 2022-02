Mario Escobar: Árbitro nacional genera polémica al encarar a cuerpo técnico de Xelajú al final del encuentro entre rojos y superchivos

El partido no careció de emociones. El marcador se abrió con un autogol de Maynor de León (minuto 12) y Municipal tuvo la oportunidad de manejar el partido e incrementar el marcador, pero no lo logró.

Apareció entonces Alejandro ‘el Gambetita’ Díaz, con la ley del ex, para igualar el partido 1-1 al minuto 48. Pero esa no fue la única vez en que un ex le anotó a los rojos en ese partido, pues al 87 Orlando Moreira mandó el balón al fondo de la red para el 1-2.

El tanto de la igualdad cayó al 90+6 (se repusieron 8 minutos) gracias a la definición de Matías Rotondi; el jugador chivo Yordin Hernández fue expulsado al 27 y Aslinn Rodas (Xelajú MC) al 90+5.

Municipal tiene 11 puntos y ocupa el segundo lugar de la tabla, en espera de que se complete la jornada.

Pero el episodio que se robó el protagonismo del partido, fue cuando el árbitro del juego Mario Escobar se acercó a donde estaba ubicado el cuerpo técnico de Xelajú MC para intercambiar gestos y palabras.

Escobar respondió a los reclamos del entrenador Irving Rubirosa y su asistente Jorge Salas Suárez y los encaró al finalizar el partido.