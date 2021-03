Mario Escobar: “El día que decidí dedicarme solo al arbitraje me propuse que era para triunfar”

Mario Escobar en la final de la Liga de Campeones de Concacaf que ganó Tigres de México. Foto Prensa Libre: @Concacaf

La Concacaf publicó en su página web una nota que resalta la labor que ha desempeñado hasta ahora el silbante nacional, Mario Alberto Escobar Toca quien se prepara para estar en el Mundial de Qatar 2022 y por ahora sigue su participación en torneos de alto nivel como el Campeonato Pre Olímpico a Tokyo 2020 que se lleva a cabo en Guadalajara, México en estos momentos.

Después de su participación en este torneo viajará a Costa Rica para tomar un curso de Videoarbitraje (VAR), pues quieren capacitar a los árbitros del área, ya que podría estar de nuevo en la Copa Oro 2021 (de julio a agosto).

Según la publicación del ente rector del futbol en el área las cosas no han sido sencillas para el árbitro que dirigió la final de la última Liga de Campeones de Concacaf (que dejó como campeón a Tigres de México). “Antes de llegar a ser un juez reconocido y estar en las competencias más importantes sufrió algunas lesiones y luchó contra el sobrepeso, pero la fórmula para salir adelante la encontró en la disciplina”, según el texto publicado en el sitio web.

Mario Escobar, el árbitro guatemalteco que trabaja para estar en Qatar

En la publicación hacen referencia que es un fuerte aspirante para estar en el Mundial de Qatar. “El amor por el deporte siempre lo llevó en la sangre, por ello desde joven cuando cursaba el bachillerato jugaba fútbol en el Liceo Guatemala. Siempre fue un aficionado al balompié y decidió que quería estar cerca del deporte que le apasionaba”, describen en Concacaf.com.

“Antes no era tan disciplinado como ahora y el día que decidí dedicarme solo al arbitraje me propuse que si lo hacía era para triunfar y todo se me ha estado dando. No me arrepiento”, comenta el guatemalteco en esa nota.

“Mario Escobar no eligió ponerse los zapatos de futbol, sino aprenderse las reglas del deporte y así convertirse en uno de los mejores árbitros de Guatemala. Junto con la afición por el deporte, también estaba graduarse de ingeniero químico en la Universidad de San Carlos de Guatemala, otro objetivo que cumplió”, puntualizan en la nota.

Al comienzo podía combinar el trabajo con el arbitraje y se entrenaba por las mañanas. Fue en 2007 cuando llegó la primera oportunidad de arbitrar un partido de la categoría especial (Deportivo Petapa – Suchitepéquez), pero el debut en Liga Nacional fue en 2009, como cuarto árbitro, y el gran momento se dio en enero de 2010.

El guatemalteco Mario Escobar Toca es el árbitro de la final entre México y Estados Unidos en la Copa Oro.

Para el árbitro guatemalteco es importante estar siempre actualizándose con las reglas de juego y por eso no se pierde los encuentros nacionales como internacionales para analizar cada acción o lo que se le pueda presentar a él en el futuro.

“Estoy consiguiendo los objetivos a mediano plazo y eso es muy satisfactorio. Si la condición física lo permite espero estar en varios procesos de un Mundial de la Fifa, ese es un objetivo a largo plazo”, explica.

Fue así como superó una lesión de tendinitis en la rodilla derecha (2015) y otras menores que no le dejaban avanzar. En 2016, llegó el día que debía elegir entre la Ingeniería y el fútbol.

Mario Escobar Toca: "Estamos a años luz…". Gerardo Paiz: "Me ofrecieron el VAR por US$2 millones".



Ni la suspensión de las competencias internacionales del futbol guatemalteco (de octubre 2016 a mayo 2018), ni la pandemia de covid-19 han detenido el crecimiento de Escobar a nivel internacional (es árbitro Fifa desde 2013).

El guatemalteco recuerda que en marzo de 2020 había sido su último partido local, fue ocho meses después que regresó al terreno de juego. En el 2020, a pesar de las circunstancias tuvo un gran cierre cuando estuvo a cargo de ser el oficial principal en la final de la Liga de Campeones de la Concacaf y recibió la noticia que estaría en el Mundial de Clubes de la Fifa en Qatar.

MARIO ESCOBAR y HUMBERTO PANJOJ superan las Pruebas Físicas FIFA y continúan con su preparación con miras a su participación en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA Catar 2020

El año 2021 comenzó bien para Escobar, quien también forma parte de los oficiales en el Campeonato Pre Olímpico de la Concacaf Sub-23, clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokyo, que se celebra en Guadalajara, México.

Uno de los objetivos del guatemalteco es participar en el Mundial de la FIFA Qatar 2022, por el momento ya se encuentra entre los ocho árbitros de la Concacaf que deberán pasar pruebas para poder optar a estar en el máximo evento deportivo.

* Tomado de concacaf.com