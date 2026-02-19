Marquense consiguió una victoria por 2 a 1 ante Mixco

Por la fecha 7 del Clausura, Marquense se quedó con los tres puntos como local frente a Mixco. Los goles para Marquense fueron anotados por David Chuc, al minuto 24 del primer tiempo después de una jugada, mientras que el tanto para que su equipo saliera triunfante lo convirtió Diego Casas cuando transcurrían 43′ de la misma mitad, esta vez de cabeza. Eliser Quiñones había puesto la igualdad transitoria en el minuto 27 de la misma etapa.

Diego Casas fue la figura del partido. El delantero de Marquense marcó 1 gol.

Otro jugador importante en el partido fue David Chuc. El mediocampista de Marquense fue el autor de 1 gol.

El director técnico de Marquense, Leonel Noriega, planteó una estrategia 4-5-1 con Javier Colli en el arco; Elías Vásquez, Carlos Estrada, Oscar Linton y Renato Mencía en la línea defensiva; Christian López, William Amaya, Marco Rodas, Miguel Escobar y David Chuc en el medio; y Diego Casas en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Fabricio Benítez se pararon con un esquema 4-4-2 con Kevin Moscoso bajo los tres palos; Allen Yanes, Manuel Moreno, Jorge Sotomayor y Aldo Luna en defensa; Gabriel Arce, Esnaydi Zúñiga, Yonathan Pozuelos y Eliser Quiñones en la mitad de cancha; y Kennedy Rocha y Facundo González en la delantera.

El árbitro Orlando Alvarado fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha Marquense visitará a Mictlán y Mixco jugará de visitante frente a Xelajú en el estadio .

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 7 puntos y en el décimo lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 8 unidades y ocupa el octavo lugar en el torneo.

Cambios en Marquense

84′ 2T – Salió Miguel Escobar por Alex Cifuentes

87′ 2T – Salió Alex Cifuentes por José Joj

Amonestados en Marquense:

13′ 1T Renato Mencía, 19′ 1T Oscar Linton y 10′ 2T David Chuc

Expulsados en Marquense:

32′ 1T Oscar Linton (Roja por doble amarilla) y 10′ 2T Fernando Fuentes (Roja directa)

Cambios en Mixco

45′ 2T – Salieron Aldo Luna por Christian Ojeda y Christian López por Aarón Navarro

60′ 2T – Salieron Eliser Quiñones por Nicolás Martínez y Esnaydi Zúñiga por Kener Lemus

64′ 2T – Salió Allen Yanes por Jeshua Urizar

69′ 2T – Salieron Yonathan Pozuelos por José Bolaños y William Amaya por Josué Cano

Amonestado en Mixco: