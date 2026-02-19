Marquense consiguió una victoria por 2 a 1 ante Mixco

Diego Casas fue la figura del partido. El delantero de Marquense marcó 1 gol.
Otro jugador importante en el partido fue David Chuc. El mediocampista de Marquense fue el autor de 1 gol.
El director técnico de Marquense, Leonel Noriega, planteó una estrategia 4-5-1 con Javier Colli en el arco; Elías Vásquez, Carlos Estrada, Oscar Linton y Renato Mencía en la línea defensiva; Christian López, William Amaya, Marco Rodas, Miguel Escobar y David Chuc en el medio; y Diego Casas en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Fabricio Benítez se pararon con un esquema 4-4-2 con Kevin Moscoso bajo los tres palos; Allen Yanes, Manuel Moreno, Jorge Sotomayor y Aldo Luna en defensa; Gabriel Arce, Esnaydi Zúñiga, Yonathan Pozuelos y Eliser Quiñones en la mitad de cancha; y Kennedy Rocha y Facundo González en la delantera.
El árbitro Orlando Alvarado fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
En la próxima fecha Marquense visitará a Mictlán y Mixco jugará de visitante frente a Xelajú en el estadio .
Terminado el encuentro, el equipo local queda con 7 puntos y en el décimo lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 8 unidades y ocupa el octavo lugar en el torneo.
Cambios en Marquense
- 84′ 2T – Salió Miguel Escobar por Alex Cifuentes
- 87′ 2T – Salió Alex Cifuentes por José Joj
Amonestados en Marquense:
- 13′ 1T Renato Mencía, 19′ 1T Oscar Linton y 10′ 2T David Chuc
Expulsados en Marquense:
- 32′ 1T Oscar Linton (Roja por doble amarilla) y 10′ 2T Fernando Fuentes (Roja directa)
Cambios en Mixco
- 45′ 2T – Salieron Aldo Luna por Christian Ojeda y Christian López por Aarón Navarro
- 60′ 2T – Salieron Eliser Quiñones por Nicolás Martínez y Esnaydi Zúñiga por Kener Lemus
- 64′ 2T – Salió Allen Yanes por Jeshua Urizar
- 69′ 2T – Salieron Yonathan Pozuelos por José Bolaños y William Amaya por Josué Cano
Amonestado en Mixco:
- 33′ 2T Jorge Sotomayor