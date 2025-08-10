Marquense derrotó 1-0 a Cobán Imperial

Aprovechando que supo controlar la pelota, el delantero consiguió descolocar al portero contrario con su disparo.
El desempeño Diego Casas lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Marquense mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.
Minor Álvarez fue otro de los jugadores destacados. El guardameta de Marquense mostró su calidad.
El estratega de Marquense, Hernán Medford, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Minor Álvarez en el arco; Brailin de León, Oscar Linton, Elías Vásquez y Aarón Navarro en la línea defensiva; Andy Ruiz, William Amaya y Marvin Ceballos en el medio; y Elvi Elington, Diego Casas y David Chuc en el ataque.
Por su parte, los elegidos por José Luis Trejo salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Javier Romero bajo los tres palos; Luis De León, Blady Aldana, Thales Moreira y Eduardo Soto en defensa; Marco Rivas, Janderson Pereira, Byron Leal, Yeltsin Álvarez y Steven Paredes en la mitad de cancha; y Ronald Acuña en la delantera.
Diego Ojer González fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Marquesa de la Ensenada.
En la siguiente jornada Marquense se enfrentará de visitante ante Comunicaciones y Cobán I. disputará el juego de local frente a Achuapa.
Con este resultado, el anfitrión acumula 5 puntos a lo largo del certamen y ocupa el séptimo puesto. Por su parte, la visita suma 3 unidades y se ubica en el décimo lugar.
Cambios en Marquense
- 16′ 1T – Salió William Amaya por Josué Cano
- 55′ 2T – Salieron Aarón Navarro por Mateo Palacios, Andy Ruiz por Joshua Ubico y David Chuc por Starling Matarrita
- 62′ 2T – Salió Elvi Elington por José Joj
Amonestados en Marquense:
- 44′ 1T Josué Cano, 5′ 2T Brailin de León, 31′ 2T Diego Casas, 33′ 2T Starling Matarrita y 44′ 2T Marvin Ceballos
Cambios en Cobán Imperial
- 31′ 1T – Salió Ronald Acuña por Víctor Ayala
- 63′ 2T – Salió Steven Paredes por Alfonso Tamay
- 81′ 2T – Salieron Byron Leal por Uri Amaral y Yeltsin Álvarez por Bryan Lemus
Amonestado en Cobán Imperial:
- 43′ 2T Eduardo Soto
Expulsado en Cobán Imperial:
- 26′ 1T Javier Romero (Roja directa)