Marquense derrotó 1-0 a Cobán Imperial

En la fecha 4 del Apertura, Marquense ejerció de anfitrión en el estadio Marquesa de la Ensenada y terminó con un estrecho triunfo de 1 a 0 sobre Cobán I.. Diego Casas aportó la única anotación del partido cuando transcurría el minuto 30 del segundo tiempo.

Aprovechando que supo controlar la pelota, el delantero consiguió descolocar al portero contrario con su disparo.

El desempeño Diego Casas lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Marquense mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

Minor Álvarez fue otro de los jugadores destacados. El guardameta de Marquense mostró su calidad.

El estratega de Marquense, Hernán Medford, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Minor Álvarez en el arco; Brailin de León, Oscar Linton, Elías Vásquez y Aarón Navarro en la línea defensiva; Andy Ruiz, William Amaya y Marvin Ceballos en el medio; y Elvi Elington, Diego Casas y David Chuc en el ataque.

Por su parte, los elegidos por José Luis Trejo salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Javier Romero bajo los tres palos; Luis De León, Blady Aldana, Thales Moreira y Eduardo Soto en defensa; Marco Rivas, Janderson Pereira, Byron Leal, Yeltsin Álvarez y Steven Paredes en la mitad de cancha; y Ronald Acuña en la delantera.

Diego Ojer González fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Marquesa de la Ensenada.

En la siguiente jornada Marquense se enfrentará de visitante ante Comunicaciones y Cobán I. disputará el juego de local frente a Achuapa.

Con este resultado, el anfitrión acumula 5 puntos a lo largo del certamen y ocupa el séptimo puesto. Por su parte, la visita suma 3 unidades y se ubica en el décimo lugar.

Cambios en Marquense

16′ 1T – Salió William Amaya por Josué Cano

55′ 2T – Salieron Aarón Navarro por Mateo Palacios, Andy Ruiz por Joshua Ubico y David Chuc por Starling Matarrita

62′ 2T – Salió Elvi Elington por José Joj

Amonestados en Marquense:

44′ 1T Josué Cano, 5′ 2T Brailin de León, 31′ 2T Diego Casas, 33′ 2T Starling Matarrita y 44′ 2T Marvin Ceballos

Cambios en Cobán Imperial

31′ 1T – Salió Ronald Acuña por Víctor Ayala

63′ 2T – Salió Steven Paredes por Alfonso Tamay

81′ 2T – Salieron Byron Leal por Uri Amaral y Yeltsin Álvarez por Bryan Lemus

Amonestado en Cobán Imperial:

43′ 2T Eduardo Soto

Expulsado en Cobán Imperial: