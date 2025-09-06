Marquense derrotó 1-0 a Mictlán con un gol de Marvin Ceballos

Con un solo gol de ventaja, Marquense se llevó el triunfo ante Mictlán por la fecha 8 del Apertura. Marquense rompió el empate a cero con Marvin Ceballos, en el minuto 1 del primer tiempo.

El volante manejó la pelota para desconcertar al portero John Faust con su disparo.

El protagonismo de Marvin Ceballos lo consagró como el mejor jugador del partido. El volante de Marquense metió 1 gol.

Denilson Hernández también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Marquense fue importante .

El entrenador de Marquense, Walter González, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Manuel Sosa en el arco; Valerio Morales, Fernando Fuentes, Oscar Linton y Aarón Navarro en la línea defensiva; Marvin Ceballos, Josué Cano, José Joj y David Chuc en el medio; y Diego Casas y Luis Zúñiga en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Adrián García Arias se plantaron con una estrategia 4-5-1 con John Faust bajo los tres palos; Juan Carlos Escobar, Renny Folleco, William Ramírez y Emerson Cabrera en defensa; Mario Grijalva, Daniel Santa, Elmer Monroy, Kendel Herrarte y Guillermo Chavasco en la mitad de cancha; y Robin Betancourth en la delantera.

El partido en el estadio Marquesa de la Ensenada fue dirigido por el árbitro Bryan López Castellanos.

Por la próxima fecha, Marquense visitará a Mixco. Por otro lado, Mictlán recibirá a Achuapa.

El local está en el sexto puesto con 11 puntos, mientras que el visitante llegó a 7 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo.

Cambios en Marquense

63′ 2T – Salió Luis Zúñiga por Joshua Ubico

66′ 2T – Salió Marvin Ceballos por Andy Ruiz

77′ 2T – Salió Oscar Linton por Denilson Hernández

Amonestados en Marquense:

40′ 1T Josué Cano, 41′ 1T Luis Zúñiga, 44′ 1T Valerio Morales y 8′ 2T Aarón Navarro

Cambios en Mictlán

40′ 1T – Salió Mario Grijalva por William Fajardo

45′ 2T – Salieron Elmer Monroy por Jonas Herrarte y Guillermo Chavasco por Ronaldo Dinolis

Amonestados en Mictlán:

26′ 1T Emerson Cabrera y 42′ 2T Juan Carlos Escobar

Expulsado en Mictlán: