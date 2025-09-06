Marquense derrotó 1-0 a Mictlán con un gol de Marvin Ceballos

El volante manejó la pelota para desconcertar al portero John Faust con su disparo.
El protagonismo de Marvin Ceballos lo consagró como el mejor jugador del partido. El volante de Marquense metió 1 gol.
Denilson Hernández también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Marquense fue importante .
El entrenador de Marquense, Walter González, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Manuel Sosa en el arco; Valerio Morales, Fernando Fuentes, Oscar Linton y Aarón Navarro en la línea defensiva; Marvin Ceballos, Josué Cano, José Joj y David Chuc en el medio; y Diego Casas y Luis Zúñiga en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Adrián García Arias se plantaron con una estrategia 4-5-1 con John Faust bajo los tres palos; Juan Carlos Escobar, Renny Folleco, William Ramírez y Emerson Cabrera en defensa; Mario Grijalva, Daniel Santa, Elmer Monroy, Kendel Herrarte y Guillermo Chavasco en la mitad de cancha; y Robin Betancourth en la delantera.
El partido en el estadio Marquesa de la Ensenada fue dirigido por el árbitro Bryan López Castellanos.
Por la próxima fecha, Marquense visitará a Mixco. Por otro lado, Mictlán recibirá a Achuapa.
El local está en el sexto puesto con 11 puntos, mientras que el visitante llegó a 7 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo.
Cambios en Marquense
- 63′ 2T – Salió Luis Zúñiga por Joshua Ubico
- 66′ 2T – Salió Marvin Ceballos por Andy Ruiz
- 77′ 2T – Salió Oscar Linton por Denilson Hernández
Amonestados en Marquense:
- 40′ 1T Josué Cano, 41′ 1T Luis Zúñiga, 44′ 1T Valerio Morales y 8′ 2T Aarón Navarro
Cambios en Mictlán
- 40′ 1T – Salió Mario Grijalva por William Fajardo
- 45′ 2T – Salieron Elmer Monroy por Jonas Herrarte y Guillermo Chavasco por Ronaldo Dinolis
Amonestados en Mictlán:
- 26′ 1T Emerson Cabrera y 42′ 2T Juan Carlos Escobar
Expulsado en Mictlán:
- 31′ 1T Emerson Cabrera (Roja por doble amarilla)