Marquense derrotó 1-0 a Xelajú con un gol de William Amaya

En la fecha 18 del Apertura, el choque entre Marquense y Xelajú que se jugó en el estadio Marquesa de la Ensenada, concluyó con una apretada victoria del equipo anfitrión por 1 a 0. Marquense rompió el empate a cero con William Amaya, en el minuto 37 del primer tiempo.

El volante manejó la pelota para desconcertar al portero Nery Lobos Mejía con su disparo.

El protagonismo de William Amaya lo consagró como el mejor jugador del partido. El volante de Marquense metió 1 gol.

Alex Cifuentes también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Marquense fue importante .

El entrenador de Marquense, Diego Vásquez, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Minor Álvarez en el arco; Aarón Navarro, Elías Vásquez, Oscar Linton y Denilson Hernández en la línea defensiva; William Amaya, Josué Cano y Andy Ruiz en el medio; y Marvin Ceballos, Cristofer De Leon y David Chuc en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Amarini Villatoro se plantaron con una estrategia 4-3-3 con Nery Lobos bajo los tres palos; Raúl Calderón, Kevin Ruíz, Marcelo Hernández y José Javier Longo en defensa; Elmer Cardoza, Jorge Aparicio y Yilton Díaz en la mitad de cancha; y Freddy Góndola, Steven Cárdenas y Romario da Silva en la delantera.

El partido en el estadio Marquesa de la Ensenada fue dirigido por el árbitro Bryan López Castellanos.

Por la próxima fecha, Marquense visitará a Achuapa. Por otro lado, Xelajú recibirá a Achuapa.

El local está en el octavo puesto con 21 puntos, mientras que el visitante llegó a 21 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo.

Cambios en Marquense

64′ 2T – Salió Cristofer De Leon por Elvi Elington

72′ 2T – Salió Marvin Ceballos por Fernando Fuentes

87′ 2T – Salió David Chuc por Alex Cifuentes

Amonestados en Marquense:

8′ 2T Josué Cano, 14′ 2T Cristofer De Leon y 17′ 2T Oscar Linton

Expulsado en Marquense:

28′ 2T Julio Fuentes (Roja directa)

Cambios en Xelajú

56′ 2T – Salió Yilton Díaz por Pedro Báez

71′ 2T – Salieron Romario da Silva por Ludwin Reyes y Freddy Góndola por Harim Quezada

80′ 2T – Salió José Javier Longo por Widvin Tebalan

81′ 2T – Salió Raúl Calderón por Javier González

Amonestado en Xelajú:

48′ 2T Jorge Aparicio

Expulsado en Xelajú: