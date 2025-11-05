Marquense derrotó 1-0 a Xelajú con un gol de William Amaya

El volante manejó la pelota para desconcertar al portero Nery Lobos Mejía con su disparo.
El protagonismo de William Amaya lo consagró como el mejor jugador del partido. El volante de Marquense metió 1 gol.
Alex Cifuentes también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Marquense fue importante .
El entrenador de Marquense, Diego Vásquez, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Minor Álvarez en el arco; Aarón Navarro, Elías Vásquez, Oscar Linton y Denilson Hernández en la línea defensiva; William Amaya, Josué Cano y Andy Ruiz en el medio; y Marvin Ceballos, Cristofer De Leon y David Chuc en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Amarini Villatoro se plantaron con una estrategia 4-3-3 con Nery Lobos bajo los tres palos; Raúl Calderón, Kevin Ruíz, Marcelo Hernández y José Javier Longo en defensa; Elmer Cardoza, Jorge Aparicio y Yilton Díaz en la mitad de cancha; y Freddy Góndola, Steven Cárdenas y Romario da Silva en la delantera.
El partido en el estadio Marquesa de la Ensenada fue dirigido por el árbitro Bryan López Castellanos.
Por la próxima fecha, Marquense visitará a Achuapa. Por otro lado, Xelajú recibirá a Achuapa.
El local está en el octavo puesto con 21 puntos, mientras que el visitante llegó a 21 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo.
Cambios en Marquense
- 64′ 2T – Salió Cristofer De Leon por Elvi Elington
- 72′ 2T – Salió Marvin Ceballos por Fernando Fuentes
- 87′ 2T – Salió David Chuc por Alex Cifuentes
Amonestados en Marquense:
- 8′ 2T Josué Cano, 14′ 2T Cristofer De Leon y 17′ 2T Oscar Linton
Expulsado en Marquense:
- 28′ 2T Julio Fuentes (Roja directa)
Cambios en Xelajú
- 56′ 2T – Salió Yilton Díaz por Pedro Báez
- 71′ 2T – Salieron Romario da Silva por Ludwin Reyes y Freddy Góndola por Harim Quezada
- 80′ 2T – Salió José Javier Longo por Widvin Tebalan
- 81′ 2T – Salió Raúl Calderón por Javier González
Amonestado en Xelajú:
- 48′ 2T Jorge Aparicio
Expulsado en Xelajú:
- 53′ 2T Kevin Ruíz (Roja directa)