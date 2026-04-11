Marquense golea 3-0 a Mictlán y Diego Casas firma doblete

Diego Casas tuvo una gran actuación. El atacante de Marquense brilló al convertir 2 goles y al patear 2 veces.
También tuvo buen desempeño Dylan Flores. El volante de Marquense anotó 1 gol.
El DT de Marquense, Omar Arellano Nuño, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Javier Colli en el arco; Carlos Estrada, Marco Rodas, Oscar Linton y Elías Vásquez en la línea defensiva; Dylan Flores, Josué Cano, Andy Ruiz y Miguel Escobar en el medio; y David Chuc y Diego Casas en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Gabriel Álvarez salió con una disposición táctica 4-5-1 con John Faust bajo los tres palos; Pablo Meza, William Ramírez, Richard Monges y Jonas Herrarte en defensa; Osman Salguero, Guillermo Chavasco, Mario Grijalva, Kendel Herrarte y Miguel Ángel Lemus en la mitad de cancha; y William Fajardo en la delantera.
Diego Ojer González fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
En la próxima jornada Marquense enfrentará de local a Municipal, mientras que Mictlán jugará de local frente a Xelajú.
De esta manera el local está en el séptimo puesto en el campeonato con 27 puntos, mientras que la visita, con 25, queda en el octavo lugar.
Cambios en Marquense
- 75′ 2T – Salió Josué Cano por William Amaya
- 77′ 2T – Salió Miguel Escobar por Elvi Elington
- 85′ 2T – Salieron Marco Rodas por José Joj y Dylan Flores por Renato Mencía
Amonestado en Marquense:
- 42′ 1T Dylan Flores
Cambios en Mictlán
- 52′ 2T – Salieron Guillermo Chavasco por Sebastián Colón y Mario Grijalva por Robin Betancourth
- 69′ 2T – Salieron Miguel Ángel Lemus por Brandon Rivas y Kendel Herrarte por Cesar Chinchilla
Amonestados en Mictlán:
- 42′ 1T William Ramírez y 26′ 2T Pablo Meza