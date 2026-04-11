Marquense golea 3-0 a Mictlán y Diego Casas firma doblete

En la fecha 19 del Clausura, el delantero Diego Casas gritó dos veces en la aplastante victoria por 3 a 0 de Marquense sobre Mictlán. Diego Casas aportó su talento a una destacada actuación en equipo al convertir de jugada, ambos goles en el segundo tiempo ( 21′ y 39′ ). Dylan Flores añadió su toque al marcador en el minuto 33 de la primera etapa, redondeando una jornada triunfal después de un cabezazo.

Diego Casas tuvo una gran actuación. El atacante de Marquense brilló al convertir 2 goles y al patear 2 veces.

También tuvo buen desempeño Dylan Flores. El volante de Marquense anotó 1 gol.

El DT de Marquense, Omar Arellano Nuño, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Javier Colli en el arco; Carlos Estrada, Marco Rodas, Oscar Linton y Elías Vásquez en la línea defensiva; Dylan Flores, Josué Cano, Andy Ruiz y Miguel Escobar en el medio; y David Chuc y Diego Casas en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Gabriel Álvarez salió con una disposición táctica 4-5-1 con John Faust bajo los tres palos; Pablo Meza, William Ramírez, Richard Monges y Jonas Herrarte en defensa; Osman Salguero, Guillermo Chavasco, Mario Grijalva, Kendel Herrarte y Miguel Ángel Lemus en la mitad de cancha; y William Fajardo en la delantera.

Diego Ojer González fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada Marquense enfrentará de local a Municipal, mientras que Mictlán jugará de local frente a Xelajú.

De esta manera el local está en el séptimo puesto en el campeonato con 27 puntos, mientras que la visita, con 25, queda en el octavo lugar.

Cambios en Marquense

75′ 2T – Salió Josué Cano por William Amaya

77′ 2T – Salió Miguel Escobar por Elvi Elington

85′ 2T – Salieron Marco Rodas por José Joj y Dylan Flores por Renato Mencía

Amonestado en Marquense:

42′ 1T Dylan Flores

Cambios en Mictlán

52′ 2T – Salieron Guillermo Chavasco por Sebastián Colón y Mario Grijalva por Robin Betancourth

69′ 2T – Salieron Miguel Ángel Lemus por Brandon Rivas y Kendel Herrarte por Cesar Chinchilla

Amonestados en Mictlán: