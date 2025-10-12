Marquense logró sacar el empate de local frente a Aurora FC

Marquense no pudo en el estadio Marquesa de la Ensenada con Aurora FC y empataron 1-1 durante la fecha 14 del Apertura.

A los 34 minutos del segundo tiempo, Aurora FC ganaba con gol del volante Jorge Ticurú, pero en el minuto 38 de la misma etapa, Oscar Linton puso la paridad para Marquense.

El desempeño Jorge Ticurú lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Aurora FC metió 1 gol.

La presencia defensiva Oscar Linton fue notable en el partido. El defensa de Marquense fue importante al convertir 1 gol.

El DT de Marquense, Diego Vásquez, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Manuel Sosa en el arco; Aarón Navarro, Oscar Linton, Fernando Fuentes y Denilson Hernández en la línea defensiva; Josué Cano, William Amaya y Andy Ruiz en el medio; y Marvin Ceballos, Diego Casas y David Chuc en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Saúl Phillip salió con una disposición táctica 4-3-3 con Liborio Sánchez bajo los tres palos; Carlos Monterroso, Jafet Soriano, José Manuel Lemus y Klisman García en defensa; José Luis Vivas, Allan García y Daniel Baján en la mitad de cancha; y Nicolas Lovato, Alejandro Galindo y Andres Echeverria en la delantera.

Juan Morales fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Marquesa de la Ensenada.

En la próxima fecha, Marquense recibirá a Antigua GFC y Aurora FC jugará de local frente a Mictlán.

De esta manera el local está en el décimo primer puesto en el campeonato con 12 puntos, mientras que la visita, con 23, queda en el cuarto lugar.

Cambios en Marquense

65′ 2T – Salió Marvin Ceballos por José Joj

77′ 2T – Salió David Chuc por Elvi Elington

Amonestados en Marquense:

41′ 1T William Amaya, 44′ 2T Elvi Elington y 52′ 2T Andy Ruiz

Cambios en Aurora FC

68′ 2T – Salió Nicolas Lovato por Jorge Ticurú

69′ 2T – Salió Alejandro Galindo por Diego Ruiz

82′ 2T – Salió José Luis Vivas por Jorge Batres

87′ 2T – Salió Daniel Baján por Jairo Soriano

Amonestados en Aurora FC: