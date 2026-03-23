Marquense no pudo con Antigua GFC y cayó 1-0

Antigua GFC derrotó 1-0 como local a Marquense en el partido disputado por la fecha 15 del Clausura. Kevin Macareño definió el destino del encuentro en el minuto 30 del segundo tiempo.

El delantero se adueñó de la pelota, consiguió encajar un disparo y colocó el balón en la portería rival.

Kevin Macareño se alzó como el jugador más destacado del partido. El delantero de Antigua GFC mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

Enzo Fernández se destacó por su sólida defensa. El defensa de Antigua GFC tuvo un buen nivel .

El técnico de Antigua GFC, Mauricio Tapia, propuso una formación 4-4-2 con Estuardo Sicán en el arco; Juan Carbonell, Enzo Fernández, Alexander Robinson y Kevin Grijalva en la línea defensiva; Jimmy Ruiz, Brandon De León, Enrique Camargo y Brayam Castañeda en el medio; y Andris Herrera y Agustín Maziero en el ataque.

Por su parte, el equipo de Omar Arellano Nuño salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Javier Colli bajo los tres palos; Oscar Linton, Fernando Fuentes, Marco Rodas y Elías Vásquez en defensa; Dylan Flores, Renato Mencía, Josué Cano, Andy Ruiz y Miguel Escobar en la mitad de cancha; y David Chuc en la delantera.

El árbitro Mario Escobar Toca fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Pensativo.

En la siguiente fecha Antigua GFC se enfrentará de visitante ante Mixco, mientras que Marquense jugará de local frente a Comunicaciones.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 21 puntos y se ubica en el sexto puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 18 unidades y está en el noveno lugar en el torneo.

Cambios en Antigua GFC

14′ 1T – Salió Andris Herrera por Dewinder Bradley

39′ 1T – Salieron Brandon De León por Santiago Garzaro y Enzo Fernández por Kevin Macareño

70′ 2T – Salieron Brayam Castañeda por Selvin Sagastume y Jimmy Ruiz por Wilder Trigueros

Amonestados en Antigua GFC:

24′ 1T Brandon De León, 26′ 2T Kevin Grijalva y 45′ 2T Selvin Sagastume

Cambios en Marquense

45′ 2T – Salió Renato Mencía por Juan Villalobos

81′ 2T – Salió Elías Vásquez por Elvi Elington

Amonestados en Marquense: