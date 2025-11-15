Marquense se quedó con las manos vacías ante Mixco y perdió por 2 a 1

Mixco venció por 1-2 a Marquense, en el juego celebrado este sábado por la fecha 20 del Apertura. El gol inicial llegó al minuto 36 del primer tiempo cuando Eliser Quiñones disparó para marcar el 1-0. Tiempo después, José Can pudo alargar la diferencia con una anotación de jugada en el minuto 19 de la segunda mitad. El descuento para Marquense fue obra de William Amaya (27′ de la misma etapa) después de un disparo. No obstante, el tiempo disponible no fue suficiente.

El desempeño Eliser Quiñones lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Mixco mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

Otro jugador que tuvo gran partido fue José Can. El atacante de Mixco brilló al convertir 1 gol.

El DT de Marquense, Diego Vásquez, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Minor Álvarez en el arco; Fernando Fuentes, Oscar Linton, Elías Vásquez y Denilson Hernández en la línea defensiva; William Amaya, Andy Ruiz y Josué Cano en el medio; y Marvin Ceballos, Diego Casas y David Chuc en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Fabricio Benítez salió con una disposición táctica 4-3-3 con Kevin Moscoso bajo los tres palos; Jeshua Urizar, Diego Méndez, Jorge Sotomayor y Facundo González en defensa; Aldo Luna, Kener Lemus y Christian Ojeda en la mitad de cancha; y Kevin Illescas, José Can y Eliser Quiñones en la delantera.

Kevin Cacao fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Marquesa de la Ensenada.

En la próxima fecha, Marquense visitará a Guastatoya y Mixco jugará de local frente a Achuapa.

De esta manera el local está en el sexto puesto en el campeonato con 23 puntos, mientras que la visita, con 41, queda en la parte alta de la tabla.

Cambios en Marquense

52′ 2T – Salió Andy Ruiz por Elvi Elington

67′ 2T – Salió Josué Cano por Alex Cifuentes

Amonestados en Marquense:

31′ 1T Fernando Fuentes, 40′ 1T Elías Vásquez, 42′ 1T Diego Vásquez, 14′ 2T David Chuc, 17′ 2T Denilson Hernández y 36′ 2T Andy Ruiz

Expulsados en Marquense:

41′ 2T Elvi Elington (Roja directa) y 51′ 2T Diego Casas (Roja directa)

Cambios en Mixco

45′ 2T – Salieron Aldo Luna por Yonathan Pozuelos, Kevin Illescas por Kennedy Rocha y Elías Vásquez por José Joj

66′ 2T – Salieron Eliser Quiñones por Esteban Garcia y José Can por Gabriel Arce

75′ 2T – Salió Christian Ojeda por Esnaydi Zúñiga

Amonestados en Mixco: