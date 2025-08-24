Marquense sentenció con goleada 4-1 a Malacateco

Marvin Ceballos tuvo una gran actuación. El volante de Marquense anotó 1 gol.
También tuvo buen desempeño José Joj. El volante de Marquense anotó 1 gol.
El DT de Marquense, Walter González, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Manuel Sosa en el arco; Brailin de León, Fernando Fuentes, Oscar Linton y Aarón Navarro en la línea defensiva; Andy Ruiz, Josué Cano y Marvin Ceballos en el medio; y Elvi Elington, Diego Casas y David Chuc en el ataque.
Por su parte, el conjunto de José Guadalupe Cruz salió con una disposición táctica 4-4-2 con Abel Guzmán bajo los tres palos; Irving Hernández, Víctor Torres, Brayan Morales y Gabino Vásquez en defensa; Kenneth Cerdas, Franklin Quinteros, Vidal Paz y Ángel López en la mitad de cancha; y José Ortiz y José Franco en la delantera.
Sergio Reyna Möller fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
En la próxima jornada Marquense enfrentará de visitante a Xelajú, mientras que Malacateco jugará de local frente a Achuapa.
De esta manera el local está en el octavo puesto en el campeonato con 8 puntos, mientras que la visita, con 4, queda en el décimo primer lugar.
Cambios en Marquense
- 57′ 2T – Salió Elvi Elington por José Joj
- 61′ 2T – Salió Aarón Navarro por Denilson Hernández
- 68′ 2T – Salió Marvin Ceballos por William Amaya
Amonestados en Marquense:
- 0′ 1T Elvi Elington, 20′ 1T Marvin Ceballos, 6′ 2T David Chuc y 14′ 2T José Joj
Cambios en Malacateco
- 45′ 2T – Salieron Kenneth Cerdas por Andy Soto y Irving Hernández por José Sánchez
- 51′ 2T – Salió José Franco por Joshua Trigueño
Amonestados en Malacateco:
- 7′ 1T Franklin Quinteros y 22′ 1T Brayan Morales