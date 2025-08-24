Marquense sentenció con goleada 4-1 a Malacateco

Por la fecha 6 del Apertura, Marquense fue más que Malacateco y le ganó 4-1 con un gran dominio del balón en el estadio Marquesa de la Ensenada. Los goles del partido para el local los anotaron Marvin Ceballos (26′ 1T), David Chuc (34′ 1T), José Joj (13′ 2T) y Diego Casas (30′ 2T). Mientras que el gol de visitante lo hizo José Ortiz (35′ 2T).

Marvin Ceballos tuvo una gran actuación. El volante de Marquense anotó 1 gol.

También tuvo buen desempeño José Joj. El volante de Marquense anotó 1 gol.

El DT de Marquense, Walter González, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Manuel Sosa en el arco; Brailin de León, Fernando Fuentes, Oscar Linton y Aarón Navarro en la línea defensiva; Andy Ruiz, Josué Cano y Marvin Ceballos en el medio; y Elvi Elington, Diego Casas y David Chuc en el ataque.

Por su parte, el conjunto de José Guadalupe Cruz salió con una disposición táctica 4-4-2 con Abel Guzmán bajo los tres palos; Irving Hernández, Víctor Torres, Brayan Morales y Gabino Vásquez en defensa; Kenneth Cerdas, Franklin Quinteros, Vidal Paz y Ángel López en la mitad de cancha; y José Ortiz y José Franco en la delantera.

Sergio Reyna Möller fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada Marquense enfrentará de visitante a Xelajú, mientras que Malacateco jugará de local frente a Achuapa.

De esta manera el local está en el octavo puesto en el campeonato con 8 puntos, mientras que la visita, con 4, queda en el décimo primer lugar.

Cambios en Marquense

57′ 2T – Salió Elvi Elington por José Joj

61′ 2T – Salió Aarón Navarro por Denilson Hernández

68′ 2T – Salió Marvin Ceballos por William Amaya

Amonestados en Marquense:

0′ 1T Elvi Elington, 20′ 1T Marvin Ceballos, 6′ 2T David Chuc y 14′ 2T José Joj

Cambios en Malacateco

45′ 2T – Salieron Kenneth Cerdas por Andy Soto y Irving Hernández por José Sánchez

51′ 2T – Salió José Franco por Joshua Trigueño

Amonestados en Malacateco: