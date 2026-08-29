Marquense vence 2-1 a Guastatoya y encadena su tercera victoria consecutiva en el Apertura 2026

Marquense sigue en racha. Los Leones dirigidos por Omar Arellano vencieron 2-1 a Guastatoya en el estadio David Cordón Hichos para encadenar su tercera victoria consecutiva en el Apertura 2026 en lo que es el mejor momento del equipo quetzalteco en el torneo chapín.

El partido comenzó con Guastatoya tomando ventaja. Al minuto 7 el cuerpo técnico de los pecho amarillo solicitó revisión del FVS por una sujeción dentro del área y el árbitro confirmó el penal. Víctor Ávalos no perdonó al minuto 10 para poner el 1-0.

La situación cambió al minuto 22 cuando Denilson Sánchez de Guastatoya recibió la tarjeta roja tras la revisión del FVS por una entrada fuerte dejando a los orientales con diez jugadores en un momento clave del partido.

Marquense aprovechó la superioridad numérica y al minuto 15 Elio Velásquez cobró un tiro libre que sorprendió al portero para empatar el partido en lo que fue el gol que cambió el rumbo del encuentro en el estadio David Cordón Hichos.

Grande sentenció

El partido llegó al descanso igualado 1-1 con Guastatoya defendiendo con diez jugadores y Marquense buscando el gol de la victoria en la segunda mitad del encuentro.

Al minuto 68 Francisco Grande apareció para anotar el 2-1 definitivo que puso a Marquense por delante en el marcador en lo que fue el tanto que sentenció el partido y le dio a los Leones su tercera victoria consecutiva en el torneo.

Guastatoya buscó el empate en los minutos finales pero no pudo encontrar el gol ante una defensa de Marquense que resistió con orden hasta el pitazo final. El técnico de los Leones también vio la tarjeta roja al minuto 72 pero el resultado no se movió.

Con esta victoria Marquense acumula tres triunfos consecutivos y escala posiciones en la tabla del Apertura 2026 mientras que Guastatoya sufre su segunda derrota del torneo y deberá reaccionar en las próximas jornadas del campeonato.