Marquense venció a Comunicaciones 1 a 0 en el estadio Marquesa de la Ensenada

La suerte del partido entre Marquense y Comunicaciones, válido por la fecha 16 del Clausura, quedó sellada con 1-0 en el estadio Marquesa de la Ensenada. En el minuto 48 del primer tiempo, Diego Casas aseguró la victoria para Marquense.

Luego de tomar posesión de la pelota, el volante desestabilizó al arquero Fredy Pérez Chacón con su tiro.

Diego Casas fue la figura del partido. El mediocampista de Marquense fue el autor de 1 gol.

Otro jugador fundamental en la defensa fue Elvi Elington. El zaguero de Marquense fue importante .

El director técnico de Marquense, Omar Arellano Nuño, planteó una estrategia 5-4-1 con Javier Colli en el arco; Marco Rodas, Carlos Estrada, Oscar Linton, Fernando Fuentes y David Chuc en la línea defensiva; Andy Ruiz, Josué Cano, Miguel Escobar y Diego Casas en el medio; y Dylan Flores en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Marco Figueroa se pararon con un esquema 3-5-2 con Fredy Pérez bajo los tres palos; Elsar Martín, Walter García y Ernesto Monreal en defensa; Samuel Camacho, Jose Grajeda, Wilson Pineda, Walter Sandoval y Erick González en la mitad de cancha; y Omar Duarte y Janpol Morales en la delantera.

El árbitro Cristopher Corado fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha Marquense recibirá a Xelajú y Comunicaciones jugará de local frente a Mixco en el estadio .

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 21 puntos y en el noveno lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 25 unidades y ocupa el quinto lugar en el torneo.

Cambios en Marquense

79′ 2T – Salió Dylan Flores por Elvi Elington

88′ 2T – Salió Miguel Escobar por José Joj

Amonestados en Marquense:

24′ 2T Dylan Flores y 33′ 2T Andy Ruiz

Cambios en Comunicaciones

45′ 2T – Salió Jose Grajeda por Andersson Ortiz

5′ 1T – Salió Samuel Camacho por José Gálvez

60′ 2T – Salió Walter Sandoval por Lynner García

85′ 2T – Salió José Gálvez por Emerson Raymundo

Amonestados en Comunicaciones: