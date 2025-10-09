Marquense vs Aurora FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura

Por la fecha 14 del Apertura, Aurora FC y Marquense se enfrentan el domingo 12 de octubre desde las 18:00 horas, en el estadio Marquesa de la Ensenada.

Así llegan Marquense y Aurora FC

Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los encuentros anteriores.

Últimos resultados de Marquense en partidos del Apertura

Marquense tiene pendiente su enfrentamiento con Achuapa que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura

Aurora FC venció 1-0 a Municipal en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 2 y ha perdido 1, con 8 goles en el arco rival y 7 en su portería.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 3 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y fue un empate por 1 a 1.

El anfitrión está en el décimo primer puesto con 11 puntos (3 PG – 2 PE – 6 PP), mientras que la visita acumula 22 unidades y se ubica en cuarto lugar en el campeonato (6 PG – 4 PE – 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 26 13 7 5 1 13 2 Mixco 26 12 8 2 2 6 3 Antigua GFC 23 12 7 2 3 9 4 Aurora FC 22 12 6 4 2 5 11 Marquense 11 11 3 2 6 -9

Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 14: vs Aurora FC: 12 de octubre – 18:00 horas

Fecha 12: vs Antigua GFC: 15 de octubre – 20:00 horas

Fecha 16: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Cobán Imperial: 19 de octubre – 15:00 horas

Fecha 18: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 16: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Achuapa: 18 de octubre – 11:00 horas

Fecha 10: vs Mictlán: 22 de octubre – 10:00 horas

Fecha 18: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Horario Marquense y Aurora FC, según país