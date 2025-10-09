Marquense vs Aurora FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura

Así llegan Marquense y Aurora FC
Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los encuentros anteriores.
Últimos resultados de Marquense en partidos del Apertura
Marquense tiene pendiente su enfrentamiento con Achuapa que fue pospuesto hasta nuevo aviso.
Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura
Aurora FC venció 1-0 a Municipal en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 2 y ha perdido 1, con 8 goles en el arco rival y 7 en su portería.
Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 3 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y fue un empate por 1 a 1.
El anfitrión está en el décimo primer puesto con 11 puntos (3 PG – 2 PE – 6 PP), mientras que la visita acumula 22 unidades y se ubica en cuarto lugar en el campeonato (6 PG – 4 PE – 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|26
|13
|7
|5
|1
|13
|2
|Mixco
|26
|12
|8
|2
|2
|6
|3
|Antigua GFC
|23
|12
|7
|2
|3
|9
|4
|Aurora FC
|22
|12
|6
|4
|2
|5
|11
|Marquense
|11
|11
|3
|2
|6
|-9
Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 14: vs Aurora FC: 12 de octubre – 18:00 horas
- Fecha 12: vs Antigua GFC: 15 de octubre – 20:00 horas
- Fecha 16: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Cobán Imperial: 19 de octubre – 15:00 horas
- Fecha 18: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 16: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Achuapa: 18 de octubre – 11:00 horas
- Fecha 10: vs Mictlán: 22 de octubre – 10:00 horas
- Fecha 18: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
Horario Marquense y Aurora FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela: 20:00 horas