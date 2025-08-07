Marquense vs Cobán Imperial: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Apertura

Así llegan Marquense y Cobán Imperial
Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.
Últimos resultados de Marquense en partidos del Apertura
En la fecha anterior, Marquense se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Aurora FC. Con 1 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 1 gol marcado y con 4 en contra en esos partidos.
Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Apertura
Cobán Imperial cayó 0 a 1 ante Municipal. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria y perdió en 1 oportunidad. Con 1 gol a favor, ha recibido 2 en contra.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 22 de marzo, en Temporada regular del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y Cobán Imperial lo ganó por 3 a 0.
El local está en el décimo puesto y alcanzó 2 puntos (2 PE – 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (1 PG – 2 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Diego Ojer González.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mixco
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|2
|Municipal
|7
|3
|2
|1
|0
|2
|3
|Antigua GFC
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|8
|Cobán Imperial
|3
|3
|1
|0
|2
|-1
|10
|Marquense
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 5: vs Comunicaciones: 17 de agosto – 17:00 horas
- Fecha 6: vs Malacateco: 24 de agosto – 19:00 horas
- Fecha 7: vs Xelajú: 31 de agosto – 20:00 horas
- Fecha 8: vs Mictlán: 6 de septiembre – 20:00 horas
- Fecha 9: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 5: vs Achuapa: 16 de agosto – 15:00 horas
- Fecha 6: vs Aurora FC: 24 de agosto – 11:00 horas
- Fecha 7: vs Antigua GFC: 31 de agosto – 15:00 horas
- Fecha 8: vs Comunicaciones: 3 de septiembre – 15:00 horas
- Fecha 9: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
Horario Marquense y Cobán Imperial, según país
- Argentina: 22:00 horas
- Colombia y Perú: 20:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas