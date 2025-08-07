Marquense vs Cobán Imperial: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Apertura

El juego entre Marquense y Cobán Imperial se disputará el próximo domingo 10 de agosto por la fecha 4 del Apertura, a partir de las 19:00 horas en el estadio Marquesa de la Ensenada.

Así llegan Marquense y Cobán Imperial

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Marquense en partidos del Apertura

En la fecha anterior, Marquense se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Aurora FC. Con 1 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 1 gol marcado y con 4 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Apertura

Cobán Imperial cayó 0 a 1 ante Municipal. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria y perdió en 1 oportunidad. Con 1 gol a favor, ha recibido 2 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 22 de marzo, en Temporada regular del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y Cobán Imperial lo ganó por 3 a 0.

El local está en el décimo puesto y alcanzó 2 puntos (2 PE – 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (1 PG – 2 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Diego Ojer González.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 9 3 3 0 0 3 2 Municipal 7 3 2 1 0 2 3 Antigua GFC 6 3 2 0 1 3 8 Cobán Imperial 3 3 1 0 2 -1 10 Marquense 2 3 0 2 1 -3

Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 5: vs Comunicaciones: 17 de agosto – 17:00 horas

Fecha 6: vs Malacateco: 24 de agosto – 19:00 horas

Fecha 7: vs Xelajú: 31 de agosto – 20:00 horas

Fecha 8: vs Mictlán: 6 de septiembre – 20:00 horas

Fecha 9: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 5: vs Achuapa: 16 de agosto – 15:00 horas

Fecha 6: vs Aurora FC: 24 de agosto – 11:00 horas

Fecha 7: vs Antigua GFC: 31 de agosto – 15:00 horas

Fecha 8: vs Comunicaciones: 3 de septiembre – 15:00 horas

Fecha 9: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Horario Marquense y Cobán Imperial, según país