Marquense vs Comunicaciones: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Apertura

Comunicaciones y Marquense se enfrentarán en el estadio Marquesa de la Ensenada el próximo miércoles 15 de octubre, en el encuentro correspondiente a la fecha 16 del Apertura.

Así llegan Marquense y Comunicaciones

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Marquense en partidos del Apertura

Marquense igualó – frente a Aurora FC. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 3 derrotas y 1 empate. Le convirtieron 6 goles y no logró anotar en el arco rival.

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Apertura

Comunicaciones igualó – ante Guastatoya en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria y derrotas: 1 y 3 respectivamente. En ellos, tuvo 1 gol a favor y le han convertido 5 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 3 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 17 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Comunicaciones se llevó la victoria por 3 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 11 puntos (3 PG – 2 PE – 6 PP), mientras que la visita sumó 11 unidades y está en el décimo lugar en el torneo (3 PG – 2 PE – 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 26 13 7 5 1 13 2 Antigua GFC 26 13 8 2 3 10 3 Mixco 26 12 8 2 2 6 10 Comunicaciones 11 13 3 2 8 -8 11 Marquense 11 11 3 2 6 -9

Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 14: vs Aurora FC: 12 de octubre – 18:00 horas

Fecha 12: vs Antigua GFC: 15 de octubre – 20:00 horas

Fecha 16: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Cobán Imperial: 19 de octubre – 15:00 horas

Fecha 18: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 16: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Municipal: 19 de octubre – 17:00 horas

Fecha 18: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Horario Marquense y Comunicaciones, según país