Marquense vs Comunicaciones: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Apertura

Así llegan Marquense y Comunicaciones
Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.
Últimos resultados de Marquense en partidos del Apertura
Marquense igualó – frente a Aurora FC. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 3 derrotas y 1 empate. Le convirtieron 6 goles y no logró anotar en el arco rival.
Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Apertura
Comunicaciones igualó – ante Guastatoya en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria y derrotas: 1 y 3 respectivamente. En ellos, tuvo 1 gol a favor y le han convertido 5 en contra.
En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 3 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 17 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Comunicaciones se llevó la victoria por 3 a 0.
El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 11 puntos (3 PG – 2 PE – 6 PP), mientras que la visita sumó 11 unidades y está en el décimo lugar en el torneo (3 PG – 2 PE – 8 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|26
|13
|7
|5
|1
|13
|2
|Antigua GFC
|26
|13
|8
|2
|3
|10
|3
|Mixco
|26
|12
|8
|2
|2
|6
|10
|Comunicaciones
|11
|13
|3
|2
|8
|-8
|11
|Marquense
|11
|11
|3
|2
|6
|-9
Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 14: vs Aurora FC: 12 de octubre – 18:00 horas
- Fecha 12: vs Antigua GFC: 15 de octubre – 20:00 horas
- Fecha 16: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Cobán Imperial: 19 de octubre – 15:00 horas
- Fecha 18: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 16: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Municipal: 19 de octubre – 17:00 horas
- Fecha 18: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar