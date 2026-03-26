Marquense vs Comunicaciones: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Clausura

Así llegan Marquense y Comunicaciones
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Marquense en partidos del Clausura
Marquense sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Antigua GFC. En los duelos previos, lleva ganados 3 juegos y en 1 el resultado final fue un empate. Durante esas jornadas, le han hecho 5 goles y ha marcado 8 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Clausura
Comunicaciones viene de perder contra Xelajú por 1 a 3. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades y ganó 2. Marcó 8 goles y recibieron 8.
En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 2 veces ganó el local y 3 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 7 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y el marcador favoreció a Comunicaciones con un marcador de 2-1.
El local se ubica en el noveno puesto con 18 puntos (5 PG – 3 PE – 7 PP), mientras que el visitante tiene 25 unidades y se coloca en tercer lugar de la tabla (8 PG – 1 PE – 6 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Xelajú
|26
|15
|7
|5
|3
|12
|2
|Cobán Imperial
|26
|15
|7
|5
|3
|9
|3
|Comunicaciones
|25
|15
|8
|1
|6
|2
|4
|Mixco
|23
|15
|6
|5
|4
|0
|5
|Municipal
|22
|15
|6
|4
|5
|4
|1
|Xelajú
|26
|15
|7
|5
|3
|12
|2
|Cobán Imperial
|26
|15
|7
|5
|3
|9
|3
|Comunicaciones
|25
|15
|8
|1
|6
|2
|4
|Mixco
|23
|15
|6
|5
|4
|0
|5
|Municipal
|22
|15
|6
|4
|5
|4
|9
|Marquense
|18
|15
|5
|3
|7
|-3
|9
|Marquense
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Comunicaciones
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 17: vs Xelajú: 1 de abril – 20:00 horas
- Fecha 18: vs Mixco: 7 de abril – 15:00 horas
- Fecha 19: vs Mictlán: 12 de abril – 21:00 horas
- Fecha 20: vs Aurora FC: 15 de abril – 15:00 horas
- Fecha 21: vs Municipal: 18 de abril – 20:00 horas
Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 17: vs Mixco: 2 de abril – 17:00 horas
- Fecha 18: vs Mictlán: 5 de abril – 15:00 horas
- Fecha 19: vs Aurora FC: 10 de abril – 20:00 horas
- Fecha 20: vs Municipal: 15 de abril – 20:00 horas
- Fecha 21: vs Guastatoya: 18 de abril – 18:00 horas
Horario Marquense y Comunicaciones, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
- Colombia y Perú: 20:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas