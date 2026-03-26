Marquense vs Comunicaciones: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Clausura

Marquense recibirá a Comunicaciones, en el marco de la fecha 16 del Clausura, el próximo domingo 29 de marzo a partir de las 19:00 horas, en el estadio Marquesa de la Ensenada.

Así llegan Marquense y Comunicaciones

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Marquense en partidos del Clausura

Marquense sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Antigua GFC. En los duelos previos, lleva ganados 3 juegos y en 1 el resultado final fue un empate. Durante esas jornadas, le han hecho 5 goles y ha marcado 8 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Clausura

Comunicaciones viene de perder contra Xelajú por 1 a 3. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades y ganó 2. Marcó 8 goles y recibieron 8.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 2 veces ganó el local y 3 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 7 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y el marcador favoreció a Comunicaciones con un marcador de 2-1.

El local se ubica en el noveno puesto con 18 puntos (5 PG – 3 PE – 7 PP), mientras que el visitante tiene 25 unidades y se coloca en tercer lugar de la tabla (8 PG – 1 PE – 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Xelajú 26 15 7 5 3 12 2 Cobán Imperial 26 15 7 5 3 9 3 Comunicaciones 25 15 8 1 6 2 4 Mixco 23 15 6 5 4 0 5 Municipal 22 15 6 4 5 4 1 Xelajú 26 15 7 5 3 12 2 Cobán Imperial 26 15 7 5 3 9 3 Comunicaciones 25 15 8 1 6 2 4 Mixco 23 15 6 5 4 0 5 Municipal 22 15 6 4 5 4 9 Marquense 18 15 5 3 7 -3 9 Marquense 0 0 0 0 0 0 11 Comunicaciones 0 0 0 0 0 0

Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 17: vs Xelajú: 1 de abril – 20:00 horas

Fecha 18: vs Mixco: 7 de abril – 15:00 horas

Fecha 19: vs Mictlán: 12 de abril – 21:00 horas

Fecha 20: vs Aurora FC: 15 de abril – 15:00 horas

Fecha 21: vs Municipal: 18 de abril – 20:00 horas

Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 17: vs Mixco: 2 de abril – 17:00 horas

Fecha 18: vs Mictlán: 5 de abril – 15:00 horas

Fecha 19: vs Aurora FC: 10 de abril – 20:00 horas

Fecha 20: vs Municipal: 15 de abril – 20:00 horas

Fecha 21: vs Guastatoya: 18 de abril – 18:00 horas

Horario Marquense y Comunicaciones, según país