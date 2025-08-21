Marquense vs Malacateco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

Así llegan Marquense y Malacateco
Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.
Últimos resultados de Marquense en partidos del Apertura
Marquense fue derrotado en el Estadio Cementos Progreso frente a Comunicaciones por 0 a 3 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1. Le convirtieron 7 goles y tiene 2 a favor.
Últimos resultados de Malacateco en partidos del Apertura
Malacateco llega a este encuentro tras perder 2 a 3 ante Municipal. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria, igualó 1 vez y ha perdido en 2 ocasiones. Con 7 goles a favor, ha recibido 9 en contra.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 3 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 27 de abril, en Temporada regular del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y Marquense se quedó con la victoria por 2 a 0.
El anfitrión está en el octavo puesto con 5 puntos (1 PG – 2 PE – 2 PP), mientras que la visita acumula 4 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (1 PG – 1 PE – 3 PP).
El encargado de impartir justicia en el partido será Sergio Reyna Möller.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mixco
|13
|5
|4
|1
|0
|4
|2
|Municipal
|11
|5
|3
|2
|0
|3
|3
|Aurora FC
|10
|5
|3
|1
|1
|2
|8
|Marquense
|5
|5
|1
|2
|2
|-5
|9
|Malacateco
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 7: vs Xelajú: 31 de agosto – 20:00 horas
- Fecha 8: vs Mictlán: 6 de septiembre – 20:00 horas
- Fecha 9: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 7: vs Achuapa: 30 de agosto – 19:00 horas
- Fecha 8: vs Aurora FC: 7 de septiembre – 11:00 horas
- Fecha 9: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
Horario Marquense y Malacateco, según país
- Argentina: 22:00 horas
- Colombia y Perú: 20:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas