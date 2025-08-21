Marquense vs Malacateco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

El próximo domingo 24 de agosto, a partir de las 19:00 horas, Malacateco visita a Marquense en el estadio Marquesa de la Ensenada, por el duelo correspondiente a la fecha 6 del Apertura.

Así llegan Marquense y Malacateco

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Marquense en partidos del Apertura

Marquense fue derrotado en el Estadio Cementos Progreso frente a Comunicaciones por 0 a 3 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1. Le convirtieron 7 goles y tiene 2 a favor.

Últimos resultados de Malacateco en partidos del Apertura

Malacateco llega a este encuentro tras perder 2 a 3 ante Municipal. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria, igualó 1 vez y ha perdido en 2 ocasiones. Con 7 goles a favor, ha recibido 9 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 3 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 27 de abril, en Temporada regular del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y Marquense se quedó con la victoria por 2 a 0.

El anfitrión está en el octavo puesto con 5 puntos (1 PG – 2 PE – 2 PP), mientras que la visita acumula 4 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (1 PG – 1 PE – 3 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Sergio Reyna Möller.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 13 5 4 1 0 4 2 Municipal 11 5 3 2 0 3 3 Aurora FC 10 5 3 1 1 2 8 Marquense 5 5 1 2 2 -5 9 Malacateco 4 5 1 1 3 -2

Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 7: vs Xelajú: 31 de agosto – 20:00 horas

Fecha 8: vs Mictlán: 6 de septiembre – 20:00 horas

Fecha 9: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 7: vs Achuapa: 30 de agosto – 19:00 horas

Fecha 8: vs Aurora FC: 7 de septiembre – 11:00 horas

Fecha 9: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Horario Marquense y Malacateco, según país