Marquense vs Mixco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 del Apertura

Por la fecha 20 del Apertura, Mixco y Marquense se enfrentan el sábado 15 de noviembre desde las 20:00 horas, en el estadio Marquesa de la Ensenada.

Así llegan Marquense y Mixco

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Marquense en partidos del Apertura

Marquense terminó con un empate en 1 frente a Mictlán en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones, empató 1 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 3 goles y sumó 4 a favor.

Últimos resultados de Mixco en partidos del Apertura

Mixco venció 1-0 a Municipal en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha perdido 3, con 5 goles en el arco rival y 6 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 12 de septiembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Mixco sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El anfitrión está en el octavo puesto con 22 puntos (6 PG – 4 PE – 8 PP), mientras que la visita acumula 38 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (12 PG – 2 PE – 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 39 19 11 6 2 21 2 Mixco 38 19 12 2 5 9 3 Antigua GFC 36 19 11 3 5 13 4 Aurora FC 33 19 9 6 4 5 8 Marquense 22 18 6 4 8 -10

Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 20: vs Mixco: 15 de noviembre – 20:00 horas

Fecha 21: vs Guastatoya: 23 de noviembre – 17:00 horas

Fecha 22: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 21: vs Achuapa: 22 de noviembre – 14:00 horas

Fecha 22: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Horario Marquense y Mixco, según país