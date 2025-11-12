Marquense vs Mixco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 del Apertura

Así llegan Marquense y Mixco
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Últimos resultados de Marquense en partidos del Apertura
Marquense terminó con un empate en 1 frente a Mictlán en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones, empató 1 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 3 goles y sumó 4 a favor.
Últimos resultados de Mixco en partidos del Apertura
Mixco venció 1-0 a Municipal en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha perdido 3, con 5 goles en el arco rival y 6 en su portería.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 12 de septiembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Mixco sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.
El anfitrión está en el octavo puesto con 22 puntos (6 PG – 4 PE – 8 PP), mientras que la visita acumula 38 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (12 PG – 2 PE – 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|39
|19
|11
|6
|2
|21
|2
|Mixco
|38
|19
|12
|2
|5
|9
|3
|Antigua GFC
|36
|19
|11
|3
|5
|13
|4
|Aurora FC
|33
|19
|9
|6
|4
|5
|8
|Marquense
|22
|18
|6
|4
|8
|-10
Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 20: vs Mixco: 15 de noviembre – 20:00 horas
- Fecha 21: vs Guastatoya: 23 de noviembre – 17:00 horas
- Fecha 22: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 21: vs Achuapa: 22 de noviembre – 14:00 horas
- Fecha 22: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
Horario Marquense y Mixco, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 23:00 horas
- Colombia y Perú: 21:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
- Venezuela: 22:00 horas