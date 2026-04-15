Marquense vs Municipal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 del Clausura

El cotejo entre Marquense y Municipal, por la fecha 21 del Clausura, se jugará el próximo sábado 18 de abril, a partir de las 20:00 horas en el estadio .

Así llegan Marquense y Municipal

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Marquense en partidos del Clausura

Marquense viene de un resultado igualado, -, ante Aurora FC. Posee un historial reciente de 3 victorias y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 6 goles a favor y habiendo recibido 2.

Últimos resultados de Municipal en partidos del Clausura

Municipal viene de empatar – ante Comunicaciones. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias, igualar 1 partido y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 3 goles y le han marcado 2 tantos.

Con 4 victorias y 1 empate en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 28 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y fue Municipal quien ganó 1 a 0.

El local está en el séptimo puesto y alcanzó 27 puntos (8 PG – 3 PE – 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 29 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (8 PG – 5 PE – 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Comunicaciones 32 19 10 2 7 3 2 Mixco 32 19 9 5 5 3 3 Xelajú 30 19 8 6 5 10 4 Antigua GFC 30 19 8 6 5 7 5 Cobán Imperial 29 19 7 8 4 8 1 Comunicaciones 32 19 10 2 7 3 2 Mixco 32 19 9 5 5 3 3 Xelajú 30 19 8 6 5 10 4 Antigua GFC 30 19 8 6 5 7 5 Cobán Imperial 29 19 7 8 4 8 6 Municipal 29 19 8 5 6 5 7 Marquense 27 19 8 3 8 1 9 Marquense 0 0 0 0 0 0 12 Municipal 0 0 0 0 0 0

Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 21: vs Municipal: 18 de abril – 20:00 horas

Fecha 22: vs Guastatoya: 26 de abril – 15:00 horas

Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 21: vs Marquense: 18 de abril – 20:00 horas

Fecha 22: vs Mixco: 26 de abril – 15:00 horas

Horario Marquense y Municipal, según país