Marquense vs Municipal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 del Clausura

Así llegan Marquense y Municipal
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
Últimos resultados de Marquense en partidos del Clausura
Marquense viene de un resultado igualado, -, ante Aurora FC. Posee un historial reciente de 3 victorias y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 6 goles a favor y habiendo recibido 2.
Últimos resultados de Municipal en partidos del Clausura
Municipal viene de empatar – ante Comunicaciones. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias, igualar 1 partido y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 3 goles y le han marcado 2 tantos.
Con 4 victorias y 1 empate en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 28 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y fue Municipal quien ganó 1 a 0.
El local está en el séptimo puesto y alcanzó 27 puntos (8 PG – 3 PE – 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 29 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (8 PG – 5 PE – 6 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Comunicaciones
|32
|19
|10
|2
|7
|3
|2
|Mixco
|32
|19
|9
|5
|5
|3
|3
|Xelajú
|30
|19
|8
|6
|5
|10
|4
|Antigua GFC
|30
|19
|8
|6
|5
|7
|5
|Cobán Imperial
|29
|19
|7
|8
|4
|8
|1
|Comunicaciones
|32
|19
|10
|2
|7
|3
|2
|Mixco
|32
|19
|9
|5
|5
|3
|3
|Xelajú
|30
|19
|8
|6
|5
|10
|4
|Antigua GFC
|30
|19
|8
|6
|5
|7
|5
|Cobán Imperial
|29
|19
|7
|8
|4
|8
|6
|Municipal
|29
|19
|8
|5
|6
|5
|7
|Marquense
|27
|19
|8
|3
|8
|1
|9
|Marquense
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|Municipal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 21: vs Municipal: 18 de abril – 20:00 horas
- Fecha 22: vs Guastatoya: 26 de abril – 15:00 horas
Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 21: vs Marquense: 18 de abril – 20:00 horas
- Fecha 22: vs Mixco: 26 de abril – 15:00 horas
Horario Marquense y Municipal, según país
- Argentina: 23:00 horas
- Colombia y Perú: 21:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas